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    Став відомий склад збірної України на індивідуальні гонки в межах юніорського чемпіонату Європи

    Юніори стартуватимуть о 11:00, а юніорки о 14:30
    1 лютого в словенській Поклюці двома індивідуальними гонками продовжиться відкритий чемпіонат Європи з біатлону серед юніорів. Про це повідомляє прес-служба Федерації біатлону України. Нагадаємо, у змішаній одиночній естафеті збірна України посіла шосте місце, у змішаній естафеті українці стали четвертими. Склад чоловічої збірної: 15. Владислав
    • Сьогодні, 09:49
    • Розсилка
    Фото: IBU
    Фото: IBU

    Юніори стартуватимуть о 11:00, а юніорки о 14:30

    1 лютого в словенській Поклюці двома індивідуальними гонками продовжиться відкритий чемпіонат Європи з біатлону серед юніорів.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації біатлону України.

    Нагадаємо, у змішаній одиночній естафеті збірна України посіла шосте місце, у змішаній естафеті українці стали четвертими.

    Склад чоловічої збірної:

    15. Владислав Романчич
    67. Сергій Телень
    68. Руслан Бригадир
    81. Владислав Кошовець
    82. Богдан Цимбал
    120. Олександр Пономаренко

    Початок гонки о 11:00

    Склад жіночої збірної:

    7. Анна Коваленко
    41. Любов Кіп'яченкова
    46. Христина Дмитренко
    58. Валерія Дмитренко
    63. Анна Кривонос
    94. Мар'яна Брикайло

    Початок гонки о 14:30

    біатлон чемпіонат Європи Збірна України лижний спорт
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