Став відомий склад збірної України на індивідуальні гонки в межах юніорського чемпіонату Європи
- Сьогодні, 09:49
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Розсилка
Фото: IBU
Юніори стартуватимуть о 11:00, а юніорки о 14:30
1 лютого в словенській Поклюці двома індивідуальними гонками продовжиться відкритий чемпіонат Європи з біатлону серед юніорів.
Про це повідомляє прес-служба Федерації біатлону України.
Нагадаємо, у змішаній одиночній естафеті збірна України посіла шосте місце, у змішаній естафеті українці стали четвертими.
Склад чоловічої збірної:
15. Владислав Романчич
67. Сергій Телень
68. Руслан Бригадир
81. Владислав Кошовець
82. Богдан Цимбал
120. Олександр Пономаренко
Початок гонки о 11:00
Склад жіночої збірної:
7. Анна Коваленко
41. Любов Кіп'яченкова
46. Христина Дмитренко
58. Валерія Дмитренко
63. Анна Кривонос
94. Мар'яна Брикайло
Початок гонки о 14:30