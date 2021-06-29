Без Малиновського й Миколенка. Став відомий склад збірної України на матч зі Швецією

Андрій Шевченко поставив двох опорних півзахисників

Став відомий стартовий склад збірної України на матч 1/8 фіналу проти Швеції. Головний тренер команди Андрій Шевченко вперше під час турніру абрав варіант ведення гри з двома опорними півзахисниками. З перших хвилин вийдуть на поле Сергій Сидорчук і Тарас Степаненко. Не потрапив до складу лівий вінгер Віталій Миколенко і провідний півзахисник Руслан Малиновський.

Стартовий склад:

Україна: 1. Георгій Бущан, 22. Микола Матвієнко, 4. Сергій Кривцов, 13. Ілля Забарний, 17. Олександр Зінченко, 21. Олександр Караваєв, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 10. Микола Шапаренко, 7. Андрій Ярмоленко, 9. Роман Яремчук.

Запасні: 2. Едуард Соболь, 8. Руслан Малиновський, 11. Марлос, 12. Андрій Пятов, 14. Євген Макаренко, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 18. Роман Безус, 19. Артем Бєсєдін, 23. Анатолій Трубін, 24. Олександр Тимчик, 26. Артем Довбик.