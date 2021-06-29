Шевченко заінтригував перед матчем зі Швецією

Головний тренер збірної України вимагає від футболістів діяти розкуто

Андрій Шевченко, головний тренер збірної України, розповів про очікування від команди перед грою 1/8 фіналу Євро-2020 проти Швеції.

«Команда дуже добре зіграла у двох перших матчах на Євро, у третьому не вдалося те, що ми планували. Але ми вийшли з групи, як і розраховували. У нас є попереду поєдинок, щоб реабілітуватися.

Я не думаю, що буде правильно говорити, яка команда Швеції краща або гірша. Матч покаже, хто краще підготувався та краще зіграв. Ми абсолютно різні за стилем, у нас різна філософія гри.

У нас велика діаспора у Великій Британії. Сподіваємося, що люди приїдуть і підтримають нас. Команда зробить усе для позитивного результату, буде намагатися грати на межі своїх можливостей».

Матч Швеція – Україна розпочнеться 29 червня о 22:00.