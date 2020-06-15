«Треба закінчувати до чортової матері конфлікт між Україною і Росією», - ексфутболіст «Динамо»
Олег Саленко знає, як закінчити війну
Екс-футболіст київського «Динамо» Олег Саленко, який народився у Санкт-Петербурзі, але як футболіст зробив собі ім’я і після завершення кар’єри живе у Києві, прокоментував військову агресію Росії проти України.
«Пора вже закінчувати цю дурню між Україною і Росією. Я б взагалі хотів запропонувати для початку провести товариський матч між збірними ветеранів України та Росії. Можливо, навіть на нейтральній території.
Спілкуюся з друзями з Росії. Вони теж підтримують ідею. Але, звичайно, Українська асоціація футболу на це не піде. Втрутиться політика. Найближчі рік-два, напевно, нічого в цьому питанні не зміниться.
Упевнений, треба до чортової матері закінчувати цей конфлікт. Як з боку України, так і з боку «ДНР-ЛНР» і їх кураторів. Я був там, ми грали в футбол недалеко від військових дій.
Знаємо, що військові між собою теж спілкуються. Потрібно знаходити спільну мову і Донбасу повертатися до складу України. Крим? Тут складніше. Там вже багато військових російських баз, ядерну зброю завезуть скоро», - сказав Саленко.