«Треба закінчувати до чортової матері конфлікт між Україною і Росією», - ексфутболіст «Динамо»



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Олег Саленко у наші дні Фото - UA-Футбол

Олег Саленко знає, як закінчити війну

Екс-футболіст київського «Динамо» Олег Саленко, який народився у Санкт-Петербурзі, але як футболіст зробив собі ім’я і після завершення кар’єри живе у Києві, прокоментував військову агресію Росії проти України.

«Пора вже закінчувати цю дурню між Україною і Росією. Я б взагалі хотів запропонувати для початку провести товариський матч між збірними ветеранів України та Росії. Можливо, навіть на нейтральній території.

Спілкуюся з друзями з Росії. Вони теж підтримують ідею. Але, звичайно, Українська асоціація футболу на це не піде. Втрутиться політика. Найближчі рік-два, напевно, нічого в цьому питанні не зміниться.

Упевнений, треба до чортової матері закінчувати цей конфлікт. Як з боку України, так і з боку «ДНР-ЛНР» і їх кураторів. Я був там, ми грали в футбол недалеко від військових дій.

Знаємо, що військові між собою теж спілкуються. Потрібно знаходити спільну мову і Донбасу повертатися до складу України. Крим? Тут складніше. Там вже багато військових російських баз, ядерну зброю завезуть скоро», - сказав Саленко.