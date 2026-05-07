«Страсбур» – «Райо Вальєкано». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги конференцій

Антон Федорців
«Бджоли» оформили мінімальну перемогу вдома
фото: EFE

Одне з місць у фіналі турніру розіграють в Ельзасі

Сьогодні, 7 травня 2026 року, французький «Страсбур» на арені «Стад де ла Мено» прийме іспанський «Райо Вальєкано» в рамках 1/2 фіналу Ліги конференцій 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Страсбур» – «Райо Вальєкано»

Привабливішими на 14:10 7 травня виглядають шанси мадридців, переконані фахівці GGBET. На перемогу «Страсбура» виставлено коефіцієнт 2,40. Натомість на ймовірну звитягу «бджіл» запропоновано кеф 2,12. На нічию за підсумком других 90 хвилин закладено бал 4,58. Схожа ситуація склалася з проходом у фінал. На путівку для «Страсбура» виставлено кеф 2,13. Зате місце у вирішальному поєдинку для «Райо Вальєкано» оцінене коефіцієнтом 1,66. На тотал менше 1,0 запропоновано бал 5,60.

Передматчевий стан команд

Після поразки на євроарені ельзасці не змогли швидко оговтатися. Підопічні Гарі О'Ніла вдома програли «Тулузі» (1:2) в чемпіонаті Франції. «Страсбур» забив першим – у середині першої половини відзначився півзахисник Амо-Амеяу. Однак, далі ельзасці пропустили двічі. Перший гол стався під кінець першого тайму. Другий же «фіолетові» оформили під завісу поєдинку.

Зате мадридці на позитивних емоціях відсвяткували перемогу в Ла Лізі. У черговому турі «бджоли» розібралися з іншим столичним колективом – «Хетафе» (2:0). Команда Іньїго Переса забила по м'ячу в кожному з таймів. До перерви рахунок відкрив хавбек Камельйо. У другій половині його замінив Нтека й також записав до свого активу гол. Між цими подіями кіпер «Райо» Баталья взяв пенальті.

Орієнтовні склади команд

«Страсбур»: Пендерс – Дуе, Омобаміделе, Дукуре, Чілвелл – Барко, Ель-Мурабет – Морейра, Нанасі, Годо – Енкісо

«Райо Вальєкано»: Баталья – Раціу, Лежен, Сісс, Чаваррія – Лопес, Валентін – де Фрутос, Паласон, Ахомаш – Алеман

Історія очних зустрічей

Тиждень тому команди перетнулися вперше. Іспанський колектив мав суттєву перевагу впродовж поєдинку, завдав 24 удари, зокрема вісім – у рамку воріт, але забив лише одного разу. Єдиний гол у протистоянні нападник бджіл Алеман оформив на старті другої 45-хвилинки. Такий підсумок першої зустрічі дозволив зберегти інтригу перед матчем-відповіддю на французькій землі.

Де дивитися матч «Страсбур» – «Райо Вальєкано»

Наживо поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 3».

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Бренд GGBET – ліцензований оператор азартних ігор в Україні. Діяльність здійснюється відповідно до Ліцензії КРАІЛ №128 від 08.08.2023 (букмекерська діяльність) та №129 від 08.08.2023 (онлайн-казино).

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга конференцій ФК «Райо Вальєкано»

