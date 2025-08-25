Заплив «Босфор 2025»: українські ветерани з ампутованими кінцівками подолали «принципову» дистанцію

Під час запливу також стало відомо, що зник росіянин Микола Свєчников, який є кандидатом у майстри спорту

Українські ветерани з ампутованими кінцівками перепливли Босфор

Українські ветерани, серед яких двоє з ампутованими кінцівками, успішно подолали заплив через протоку Босфор. Про це заявили в центрі Superhumans, зазначивши, що для них було принциповим пройти дистанцію нарівні з «нормотиповими» людьми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Superhumans.

Заплив «Босфор 2025» відбувся 24 серпня. Понад 2500 учасників стартували з азіатської частини Стамбула та фінішували в європейській, подолавши дистанцію у 6,5 км.

Українські ветерани показали такі результати:

Павло, якому ампутували ногу через підрив на міні, подолав дистанцію за 1 годину 23 хвилини.

Олег, тріатлоніст, який пережив дві контузії, пройшов заплив за 1 годину 24 хвилини.

Олександр, якому ампутували ногу вище коліна, подолав заплив за 1 годину 30 хвилин. До слова, у квітні він також піднявся до базового табору Евересту.

Під час запливу також стало відомо, що зник росіянин Микола Свєчников, який є кандидатом у майстри спорту.

Як відомо, у Туреччині під час запливу через Босфор зник безвісти 30-річний російський плавець Микола Свєчніков. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Щорічний міжконтинентальний заплив «Босфор 2025» проводився Національним олімпійським комітетом Туреччини за участю спортсменів із 81 країни. У запливі брали участь три тисячі спортсменів.

Організатори помітили відсутність Свєчнікова тільки о 22:00, хоча змагання закінчилися о 14:00. Перед ними росіянина оглядали лікарі і не знайшли жодних проблем зі здоров'ям. Майстер спорту з плавання виступав під номером 2554.