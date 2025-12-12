Генштаб підтвердив ураження в Ярославлі одного з найбільших російських НПЗ

Бійці Сил оборони вдарили по нафтопереробному заводу «Славнєфть-Янос»

У ніч на 12 грудня Сили оборони уразили нафтопереробний завод у Ярославській області РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Українські підрозділи уразили потужності нафтопереробного заводу «Славнєфть-Янос». Це один з найбільших НПЗ окупантів, який здатен переробляти від 15 млн тонн нафти та нафтового конденсату на рік.

Завод активно бере участь у забезпеченні російських окупантів. Зафіксовано вибухи та потужну пожежу у районі цілі. Ступінь збитків уточнюється.

Окрім того, з метою зниження наступального потенціалу противника, було уражено склад боєприпасів у районі села Авдіївське та місця зосередження живої сили ворога у районах Мирнограда та Родинського, що на Донеччині. Втрати ворога уточнюються.

Нагадаємо, уночі в Ярославлі пролунало щонайменше сім потужних вибухів. Очевидці помітили яскраву заграву над промисловою зоною та стовп диму.

До слова, у ніч на 6 грудня Сили оборони завдали ударів по важливих для російської армії об’єктах у Рязанській області та на тимчасово окупованій Луганській області.