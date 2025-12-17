Головна Світ Соціум
Дрони атакували Краснодарський край: зафіксовано пожежу на НПЗ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Дрони атакували Краснодарський край: зафіксовано пожежу на НПЗ
Безпілотники атакували Краснодарський край
Оперативний штаб Краснодарського краю підтвердив факт атаки безпілотників

У ніч на 17 грудня Краснодарський край Росії зазнав атаки безпілотниками, у регіоні прогриміла серія потужних вибухів. Місцеві жителі повідомляють про кілька вибухів, які прогриміли в Слов’янську-на-Кубані, де розташований нафтопереробний завод, пише «Главком».

За інформацією Telegram-каналів, було зафіксовано щонайменше18 вибухів, після яких спалахнула пожежа на заводі. Російські джерела стверджують, що в результаті атаки пошкоджено п’ять будинків, а двоє людей отримали поранення.

Моніторинговий каналі Supernova+ також повідомляє про загоряння на НПЗ після атаки. Оперативний штаб Краснодарського краю підтвердив факт атаки безпілотників та зазначив, що внаслідок вибухів у районі були пошкоджені електромережі.

На цей момент російйькі офіційні джерела не коментують деталі пошкоджень на нафтопереробному заводі та масштаби пожежі.

Як повідомлялось, у ніч на 17 грудня дрони у Саратовській області пролунала серія гучних вибухів. За повідомленнями моніторингових каналів, під удар потрапив Саратовський НПЗ, який вже неодноразово став мішенню для таких атак

