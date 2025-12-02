Головна Світ Політика
МЗС Франції: Макрон під час візиту до Китаю проситиме Сі Цзіньпіна вплинути на Путіна

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Барро: Ми розраховуємо на Китай, який, як і ми, є постійним членом Ради безпеки ООН, щоб він вплинув на Росію
фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Візит президента Франції Еммануеля Макрона до Пекіна розпочнеться в середу, 3 грудня

Президент Франції Еммануель Макрон під час свого запланованого візиту до Китаю має намір звернутися до Сі Цзіньпіна з проханням вплинути на Росію для припинення війни в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, повідомляє «Главком» із посиланням на BFM.

Візит Макрона до Пекіна розпочнеться в середу, 3 грудня, і триватиме до п'ятниці. Це буде вже четверта офіційна поїздка французького президента до КНР з початку його каденції.

Барро підтвердив, що ключовою метою поїздки Макрона є повторне звернення до лідера КНР з проханням використати свій вплив на Росію, щоб зупинити бойові дії.

«Ми розраховуємо на Китай, який, як і ми, є постійним членом Ради безпеки ООН, щоб він вплинув на Росію, аби Росія, і зокрема Володимир Путін, нарешті погодилися на припинення вогню», – наголосив Барро.

Як відомо, співпраця між державами Європейського Союзу та Китаєм обмежує можливості блоку ефективно тиснути на Пекін, щоб той припинив свою підтримку Росії у війні проти України. Таку думку висловила очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас.

Каллас наголосила на проблемі вразливості ЄС перед економічним впливом Китаю: «Китай може завдати вам шкоди, і ось у чому проблема. Якщо ви не готові заплатити ту ціну, яку вони збираються вам нав'язати, діяти складно», – зазначила вона.

До слова, Китайська Народна Республіка надала допомогу Білорусі у налагодженні виробництва близько пів мільйона заготовок для снарядів, які надалі призначені для використання Росією. Про це повідомив Матвій Купрейчик, громадський представник організації колишніх співробітників білоруських силових структур BelPo.

Теги: росія Китай путін Еммануель Макрон Сі Цзіньпін Франція

