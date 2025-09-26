Україна здобула 11 нагород у п'ятий день чемпіонату світу з параплавання

Анна Гонтар здобула дві нагороди – золото 50-метрівки вільним (S6) стилем та срібло 100-метрівки брасом (SB5)

Українці продовжують виборювати медалі чемпіонату світу з параплавання

11 нагород здобули українці у п'ятий день чемпіонату світу з паралімпійського плавання. Про це повідомляє Главком з посиланням на Base of Ukrainian Sports.

Анна Гонтар продуктивно провела вечірню сесію п'ятого змагального дня й здобула дві нагороди – золото 50-метрівки вільним (S6) стилем та срібло 100-метрівки брасом (SB5).

Олексій Вірченко здобув золото на дистанції 50 м вільним стилем у класі S13.

Вкотре титул чемпіона світу завоював Андрій Трусов. Цього разу титулований українець фінішував першим на дистанції 50 м батерфляєм у класі S7.

Новоспеченим чемпіоном світу став Едуард Городянин, який випередив всіх на дистанції 50 м вільним стилем (клас S8). Другим до фінішу 100-метрівки батерфляєм у класі S10 дістався Ігор Німченко.

Максим Веракса завоював срібло дистанції 100 м вільним стилем (клас S12). Срібло до нашої скарбнички додав і Владислав Кошман. 21-річний плавець фінішував другим у фіналі дистанції 50 м вільним стилем.

13-те срібло України на світовій першості завоював Данило Чуфаров. Сталось це на дистанції 100 м вільним стилем у класі S11.

У фіналі на 100 м брасом (клас SB5) третім став Данило Семенихін. Бронзу у класі S3 на дистанції 50 м вільним стилем виборов Денис Остапченко.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.