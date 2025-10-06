Трамп підтвердив, що на території Білого дому наступного року пройде турнір UFC

Трамп: 14 червня наступного року ми матимемо грандіозний бій UFC прямо на території Білого дому

Президент США Дональд Трамп анонсував турнір UFC, який пройде на території американського Білого дому у 2026 році. Про це інформує «Главком».

«Чотирнадцятого червня наступного року ми матимемо грандіозний бій UFC прямо на території Білого дому», – оголосив Трамп під час виступу на параді на честь ВМС США.

14 червня у США відзначається День державного прапора. Цього дня у 2026 році Трамп святкуватиме 80-річний ювілей. Як повідомлялося, турнір UFC буде частиною офіційних святкових заходів з нагоди 250-річчя незалежності США.

За словами глави UFC Дейни Уайта, октагон буде встановлений на галявині перед президентською резиденцією. У парковій зоні неподалік Білого дому буде облаштовано фан-зону з кількома великими екранами, яка зможе прийняти до 85 тисяч глядачів.

Склад бійців для турніру ще не затверджений, проте очікується, що одним із них буде ексчемпіон UFC Конор Макгрегор.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США представило дизайн колекційної однодоларової монети із зображенням Дональда Трампа, яку планують випустити на честь 250-річчя незалежності США наступного року.

За концептуальним дизайном на одній стороні монети Трамп тримає піднятий кулак, а поруч із зображенням розміщено слова «FIGHT, FIGHT, FIGHT», що є посиланням на його відому реакцію після замаху на його життя минулого року. На іншому боці монети зображено профіль Трампа, над ним написано «LIBERTY», а під ним вказано роки «1776-2026».

Закон, ухвалений Конгресом у 2020 році, дозволяє Міністру фінансів випустити монету номіналом 1 долар до 2026 року, присвячену святкуванню 250-річчя незалежності США.

На запитання, чи бачив Трамп запропонований дизайн монети, речниця Білого дому Каролін Лівітт відповіла, що вона не впевнена, чи бачив президент цей проєкт, але вона переконана, що йому він сподобається.