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    Сваток за дві хвилини отримав два попередження у матчі чемпіонату Хорватії

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    Сваток за дві хвилини отримав два попередження у матчі чемпіонату Хорватії
    ФК Хайдук

    Українець був вилучений у грі за «Хайдук»

    У 25 турі чемпіонату Хорватії «Хайдук» приймав «Рудеш». У стартовому складі господарів на поле вийшов український захисник Олександр Сваток.

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    Втім, на 90-й хвилині він отримав вилучення. Сваток за дві хвилини заробив дві жовті картки і відправився відпочивати завчасно. На підсумку зустрічі це не позначилося, адже «Хайдук» вигравав на той момент з рахунком 3:0.

    Після цієї перемоги «Хайдук» посідає 5 місце у чемпіонаті Хорватії, маючи в активі 40 очок та на 1 бал відстаючи від зони єврокубків.

    Олександр Сваток є вихованцем «Дніпра». У період з серпня 2014 року по січень 2015-го на правах оренди виступав за луцьку «Волинь». У липні 2017-го став гравцем «Зорі», а цьогоріч в лютому перейшов у «Хайдук».

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