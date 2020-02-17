Світоліна більше не четверта ракетка світу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Світоліна залішає топ-5 Instagram спортсменки

Найкраща українська тенісистка сучасності втратила дві позиції у рейтингу WTA та залишила топ-5

Традиційно щопонеділка оновлюється світові тенісні рейтинги – WTA та ATP. 17 лютого 2020 чергове оновлення не принесло радощів українцям.

Еліна Світоліна згідно нової табелі про ранги залишила топ-5 та стала шостою.

Перша п’ятірка рейтингу виглядає так:

Ешлі Барті (Австралія); Сімона Халеп (Румунія); Кароліна Плішкова (Чехія); Белінда Бенчіч (Швейцарія); Б’янка Андреєску (Канада).

14 лютого Еліна Світоліна на турнірі міжнародної серії в Хуахіні в 1/4 фіналу поступилася японці Нао Хібіно 4:6, 2:6. Найближчий виступ Світоліної на турнірі WTA Premier в Дубаї, що триватиме з 17 до 29 лютого.

Інша українка Даяна Ястремська цього тижня зберегла 26-ту позицію у світовій класифікації, Катерина Козлова опустилася на 89-те місце (-2), Катаріна Завацька – на 105-те (-2), а Леся Цуренко піднялася на 126-те (+3). Ангеліна Калініна займає цього тижня 141-те місце (-5), Марта Костюк – 168-ме.

Джерело: Радіо Свобода