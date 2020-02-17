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    Світоліна більше не четверта ракетка світу

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    Світоліна залішає топ-5 - Світоліна більше не четверта ракетка світу
    Світоліна залішає топ-5
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    Найкраща українська тенісистка сучасності втратила дві позиції у рейтингу WTA та залишила топ-5

    Традиційно щопонеділка оновлюється світові тенісні рейтинги – WTA та ATP. 17 лютого 2020 чергове оновлення не принесло радощів українцям.

    Еліна Світоліна згідно нової табелі про ранги залишила топ-5 та стала шостою.

    Перша п’ятірка рейтингу виглядає так:

    1. Ешлі Барті (Австралія);
    2. Сімона Халеп (Румунія);
    3. Кароліна Плішкова (Чехія);
    4. Белінда Бенчіч (Швейцарія);
    5. Б’янка Андреєску (Канада).

    14 лютого Еліна Світоліна на турнірі міжнародної серії в Хуахіні в 1/4 фіналу поступилася японці Нао Хібіно 4:6, 2:6. Найближчий виступ Світоліної на турнірі WTA Premier в Дубаї, що триватиме з 17 до 29 лютого.

    Інша українка Даяна Ястремська цього тижня зберегла 26-ту позицію у світовій класифікації, Катерина Козлова опустилася на 89-те місце (-2), Катаріна Завацька – на 105-те (-2), а Леся Цуренко піднялася на 126-те (+3). Ангеліна Калініна займає цього тижня 141-те місце (-5), Марта Костюк – 168-ме.

    Джерело: Радіо Свобода

    теніс Катерина Козлова Еліна Світоліна Леся Цуренко Даяна Ястремська Марта Костюк Ангеліна Калініна Катерина Завацька
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