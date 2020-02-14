Еліна Світоліна без варіантів програла 84-й тенісистці світу



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Тепер у Еліни з'явиться трохи більше часу на запальні селфі Instagram Еліни Світоліної

В Гуагіні українка зупинилася на стадії чвертьфіналу

Четверта ракетка світу Еліна Світоліна зазнала розгромної поразки у чвертьфінал турніру із серії International у таїландському Гуагіні (покриття – хард, призовий фонд - $275 000).

У третьому колі турніру Еліна несподівано легко програла 84-й тенісистці світу Нао Гібіно з Японії – 4:6, 2:6.

Матчі тривав всього годину і 20 хвилин.

Зауважимо, що чинною чемпіонкою турніру в Гуагіні є інша українка Даяна Ястремська. Але вона цьогоріч вирішила титулу не захищати. Натомість потішила своїх прихильників відвертими світлинами.