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    Еліна Світоліна без варіантів програла 84-й тенісистці світу

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    Тепер у Еліни з'явиться трохи більше часу на запальні селфі - Еліна Світоліна без варіантів програла 84-й тенісистці світу
    Тепер у Еліни з'явиться трохи більше часу на запальні селфі
    Instagram Еліни Світоліної

    В Гуагіні українка зупинилася на стадії чвертьфіналу

    Четверта ракетка світу Еліна Світоліна зазнала розгромної поразки у чвертьфінал турніру із серії International у таїландському Гуагіні (покриття – хард, призовий фонд - $275 000).

    У третьому колі турніру Еліна несподівано легко програла 84-й тенісистці світу Нао Гібіно з Японії – 4:6, 2:6.

    Матчі тривав всього годину і 20 хвилин.

    Зауважимо, що чинною чемпіонкою турніру в Гуагіні є інша українка Даяна Ястремська. Але вона цьогоріч вирішила титулу не захищати. Натомість потішила своїх прихильників відвертими світлинами.

     Читайте також: Еліна Світоліна віддала суперниці три гейми і вийшла в 1/4 фіналу турніру в Таїланді
    теніс Еліна Світоліна Даяна Ястремська Нао Гібіно
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