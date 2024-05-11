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Помер відомий спортивний журналіст та коментатор Сергій Савелій

Наталія Порощук
glavcom.ua
Помер відомий спортивний журналіст та коментатор Сергій Савелій
Сергій Савелій понад 40 років працював журналістом
фото: архів Сергія Савелія

Савелій коментував перший матч в історії чемпіонату України з футболу

Помер спортивний журналіст та коментатор Сергій Савелій. Інформацію про це Суспільному повідомили рідні Сергія Савелія.

Сергію Савелію було 68 років, останнім часом він боровся із захворюванням.

Видання зазначає, що журналіст понад 40 років працював на Суспільному мовленні, з них 37 – в спортивній редакції, висвітлював 10 Олімпійських ігор з місця подій, зокрема коментував першу в історії незалежної України церемонію відкриття Олімпіади – у 1994 році в Ліллегаммері. Також коментував перший матч в історії чемпіонату України з футболу.

«Заслужений журналіст України, у 2016 році був нагороджений АСЖУ призом імені Ігоря Засєди «За честь і достоїнство в спортивній журналістиці»», – пише видання.

Про деталі прощання буде повідомлено додатково.

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Теги: спорт смерть Україна журналіст

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