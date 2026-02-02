Олійникова відмовилася від рукостискання з угорською тенісисткою, яка їздила в Росію

Анна Бондар брала участь у російському турнірі «Трофеї Північної Пальміри» в грудні 2022 року

Українська тенісистка Олександра Олійникова не братиме участі в традиційному передматчевому спільному фото і не потискатиме руку угорській тенісистці Анні Бондар під час їхнього матчу 3 лютого на турнірі WTA 250 у Клуж-Напоці. Про це вона розповіла порталу «Великий Теніс України», інформує «Главком».

Як Олійникова пояснила своє рішення

«Анна Бондар брала участь у виставковому турнірі «Трофеї Північної Пальміри» в грудні 2022 року – турнірі, організованому в Росії як демонстративне ігнорування міжнародних санкцій і обмежень, накладених на країну-агресора. Цей турнір було профінансовано коштами компанії «Газпром», одного з ключових фінансових стовпів російської військової машини.

Це ті самі гроші, за які Росія вбиває і калічить українських жінок і дітей. Це ті самі гроші, якими знищують наших батьків, братів і чоловіків, які на своїй землі захищають свої сім'ї, міста і села», – заявила українка.

Олійникова нагадала, що рішення Бондар про участь у турнірі в Росії було ухвалене після того, як світ дізнався про масові злочини російської армії в Бучі, Ірпені та Ізюмі, а також після визволення Херсона, де було виявлено масові поховання, катівні та задокументовано численні випадки тортур і сексуального насильства з боку російських військових.

«Поїхати в грудні 2022 року на турнір у росію і прийняти оплату з коштів «Газпрому» – з моральної точки зору це те саме, що поїхати грати турнір у нацистську Німеччину в 1941 році й отримати винагороду ювелірними прикрасами євреїв, знищених у таборах смерті Освенцим і Треблінка. Те саме зло - тільки 80 років потому», – заявила Олійникова.

Олійникова не виключає можливості зміни своєї позиції в майбутньому

Українська тенісистка наголосила, що її рішення не є особистим конфліктом, а принциповою позицією:

«Це питання гуманності, людяності та базових людських цінностей. Я не можу це ігнорувати. Світова тенісна спільнота не повинна цього ігнорувати. Вболівальники не повинні про це забувати.

Тому я не вважаю за можливе для себе фотографуватися або тиснути руку людині, яка отримувала гроші з джерел, безпосередньо пов'язаних із війною проти моєї країни».

При цьому Олійникова зазначила, що не виключає можливості зміни своєї позиції в майбутньому.

«Я допускаю, що Анна могла припуститися помилки, ухвалюючи це рішення – хоча це була надзвичайно серйозна помилка. Я готова потиснути їй руку в майбутньому, якщо вона публічно визнає цю помилку, вибачиться перед українським народом і чітко і прямо засудить російську агресію проти України, державу-агресора Росію і військового злочинця Путіна».

Олійникова також зазначила, що як чинна гравчиня WTA вона планує діяти в рамках повної поваги, співпраці та діалогу з WTA, щоб дати належну оцінку подібним ситуаціям:

«Я є частиною WTA і поважаю нашу організацію. Саме тому я готова працювати разом із WTA – відкрито, конструктивно та відповідально – щоб захистити теніс як вид спорту від випадків, які своєю антигуманною та антилюдською природою компрометують його цінності. Теніс не може існувати поза межами людяності, і ми зобов'язані реагувати, коли ці межі свідомо порушуються».

Нагадаємо, Олійникова назвала російських і білоруських тенісистів, які підтримують Путіна і Лукашенка.