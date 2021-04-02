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    Світоліна поступилася першій ракетці світу і з рекордом залишила Маямі

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    Еліна Світоліна може бути задоволена виступом у Маямі - Світоліна поступилася першій ракетці світу і з рекордом залишила Маямі
    Еліна Світоліна може бути задоволена виступом у Маямі
    Фото з відкритих джерел

    В української тенісистки не пішла гра в півфіналі з самого початку

    Перша ракетка України Еліна Світоліна в матчі 1/2 фіналу турніру категорії WTA-1000 в Майамі (США) з рахунком 3:6, 3:6 поступилася першій ракетці світу австралійці Ешлі Барті.

    Гра в Еліни не пішла з самого початку. Вона одразу програла свою подачу, потім вирівняла гру, але одразу знову дозволила австралійці вийти вперед. Загалом програла 5 очок на своїх розіграшах проти двох, які не втримала Барті.

    Тривалість зустрічі склала 1 годину 27 хвилин. Світоліна 2 рази подала навиліт, припустилася однієї подвійної помилки і реалізувала 2 брейк-пойнта з 7. Барті виконала 7 ейсів і один раз помилилася на подачі.

    На зважаючи на поразку, Світоліна має бути задоволена виступом. Раніше в Маямі вона у півфіналі не грала. Найкращим її досягнекнням у Маямі був вихід до ¼ фіналу.

    У другому півфіналі зіграють канадська тенісистка Бьянка Андрееску і представниця Греції Марія Саккарі.

    Призовий фонд турніру в Майамі склав більше $3 млн. Діючою переможницею змагань є Барті, яка в 2019 році в фіналі обіграла чешку Кароліну Плішкова. У 2020 році турнір не проводився через коронавирус.

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    Теги: Еліна Світоліна Ешлі Барті
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