Світоліна поступилася першій ракетці світу і з рекордом залишила Маямі

Еліна Світоліна може бути задоволена виступом у Маямі

В української тенісистки не пішла гра в півфіналі з самого початку

Перша ракетка України Еліна Світоліна в матчі 1/2 фіналу турніру категорії WTA-1000 в Майамі (США) з рахунком 3:6, 3:6 поступилася першій ракетці світу австралійці Ешлі Барті.

Гра в Еліни не пішла з самого початку. Вона одразу програла свою подачу, потім вирівняла гру, але одразу знову дозволила австралійці вийти вперед. Загалом програла 5 очок на своїх розіграшах проти двох, які не втримала Барті.

Тривалість зустрічі склала 1 годину 27 хвилин. Світоліна 2 рази подала навиліт, припустилася однієї подвійної помилки і реалізувала 2 брейк-пойнта з 7. Барті виконала 7 ейсів і один раз помилилася на подачі.

На зважаючи на поразку, Світоліна має бути задоволена виступом. Раніше в Маямі вона у півфіналі не грала. Найкращим її досягнекнням у Маямі був вихід до ¼ фіналу.

У другому півфіналі зіграють канадська тенісистка Бьянка Андрееску і представниця Греції Марія Саккарі.

Призовий фонд турніру в Майамі склав більше $3 млн. Діючою переможницею змагань є Барті, яка в 2019 році в фіналі обіграла чешку Кароліну Плішкова. У 2020 році турнір не проводився через коронавирус.