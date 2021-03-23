Зірка українського тенісу виходить заміж

Надія Кіченок старше свого обранця на чотири роки

Тенісистка збірної України з тенісу Надія Кіченок, яка грає переважно в парних змаганнях, виходить заміж. 28-річна спортсменка похвалилася на своїй сторінці в Instagram обручкою. «День, який я точно ніколи не забуду», – написала Надія.

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Обранець Кіченок – колишній тенісист Анатолій Лашкул. Він син відомого функціонера, власника Українського тенісного центру Сергія Лашкула. Анатолій молодший за Надію майже на чотири роки.

Пропозицію коханій Анатолій зробив на наступний день після переможного для неї турніру в Санкт-Петербурзі, де Надія завоювала 33-й титул у кар'єрі в парі з румункою Ралукой-Йоанна Олару. Киченок також виграла в парі 5 турнірів WTA.

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