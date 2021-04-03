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    Тенісистка Еліна Світоліна оголосила про заручини

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    Еліна Світоліна погодилася вийти заміж за Гаеля Монфіса - Тенісистка Еліна Світоліна оголосила про заручини
    Еліна Світоліна погодилася вийти заміж за Гаеля Монфіса

    Ймовірно, весілля відбудеться вже у липні цього року

    Українська тенісистка, п’ята ракетка світу Еліна Світоліна погодилася вийти заміж за французького тенісиста Гаеля Монфіса, що займає 14-у сходинку в рейтингу ATP.

    Про це Світоліна повідомила в Twitter, опублікувавши фото з обручкою.

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    Тенісистка Еліна Світоліна оголосила про заручини
    Тенісистка Еліна Світоліна оголосила про заручини
    Фото: Elina Svitolina, Twitter

    «Так! До початку нашої вічності», – написала Світоліна, додавши тег #Липень2021, судячи з усього, натякаючи на дату весілля.

    «Бог бачить, я тримав це в секреті. Тепер можна. Це офіційна сторінка Еліни в Інстаграмі. Щастя тобі дівчинка. Вам двом щастя!», – написав у Facebook тенісний меценат і ексспонсор Світоліної Юрій Сапронов.

    Світоліна вперше повідомила про те, що зустрічається з Монфісом в січні 2019 року. Після цього пара декілька разів брала паузу в стосунках, проте на днях знову зійшлася.

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    Теги: теніс Еліна Світоліна весілля
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