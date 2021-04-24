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    Знаменита тенісистка-лесбіянка вилікувалася від раку

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    Карла приховувала, що хворіє - Знаменита тенісистка-лесбіянка вилікувалася від раку
    Карла приховувала, що хворіє
    Фото з відкритих джерел

    Карла Суарес-Наварро перемогла лімфому Ходжкіна

    Одна з найсильніших тенісисток світу, колишня шоста ракетка іспанська тенісистка Карла Суарес-Наварро вилікувалася від лімфоми Ходжкіна (рак лімфатичної системи).

    «Ще один крок на цьому шляху. Я нарешті завершила курс лікування і можу сказати, що перемогла лімфому Ходжкіна. За три місяці мені треба буде пройти обстеження, щоб переконатися, що все йде в правильному напрямку.

    Величезна подяка моїй родині, друзям і знайомим, я ніколи не зможу віддячити їм за допомогу!

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    Публикация от Carla Suárez Navarro (@carlasuareznava)

    Величезне спасибі всім вам. Я прочитала кожне повідомлення, ваші слова додали мені дуже багато сил і енергії. Сил всім, хто продовжує боротьбу – не здавайтеся, нехай вас оточать любов'ю і турботою! Я буду чекати вас на фініші.

    Нескінченна подяка медикам, які щодня про нас дбають, особливо медичному персоналу, який, поки я боролася, давав мені впевненість і надію.

    Я вилікувалася!» – написала Суарес-Наварро в «Інстаграмі».

    Карла походить зі спортивної родини. Батько – Колишній професіональній гандболіст, мати – спортивна гімнастка. Вона збиралася завершити кар’єру в кінці минулого сезону. Раніше тенісістка показала світу свою дівчину Марту.

    byvshaja-shestaja-raketka-mira-suares-navarro-sdelala_1575376103224690877Карла Суарес-Наварро з подругою Мартою. Фото з відкритих джерел

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    Теги: теніс Карла Суарес Наварро
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