Знаменита тенісистка-лесбіянка вилікувалася від раку

Карла Суарес-Наварро перемогла лімфому Ходжкіна

Одна з найсильніших тенісисток світу, колишня шоста ракетка іспанська тенісистка Карла Суарес-Наварро вилікувалася від лімфоми Ходжкіна (рак лімфатичної системи).

«Ще один крок на цьому шляху. Я нарешті завершила курс лікування і можу сказати, що перемогла лімфому Ходжкіна. За три місяці мені треба буде пройти обстеження, щоб переконатися, що все йде в правильному напрямку.

Величезна подяка моїй родині, друзям і знайомим, я ніколи не зможу віддячити їм за допомогу!

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Величезне спасибі всім вам. Я прочитала кожне повідомлення, ваші слова додали мені дуже багато сил і енергії. Сил всім, хто продовжує боротьбу – не здавайтеся, нехай вас оточать любов'ю і турботою! Я буду чекати вас на фініші.

Нескінченна подяка медикам, які щодня про нас дбають, особливо медичному персоналу, який, поки я боролася, давав мені впевненість і надію.

Я вилікувалася!» – написала Суарес-Наварро в «Інстаграмі».

Карла походить зі спортивної родини. Батько – Колишній професіональній гандболіст, мати – спортивна гімнастка. Вона збиралася завершити кар’єру в кінці минулого сезону. Раніше тенісістка показала світу свою дівчину Марту.

Карла Суарес-Наварро з подругою Мартою. Фото з відкритих джерел