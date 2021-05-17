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    Світоліна виклала спокусливе фото свого настрою

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    Еліна Світоліна залишилася на шостій сходинці рейтингу WTA - Світоліна виклала спокусливе фото свого настрою
    Еліна Світоліна залишилася на шостій сходинці рейтингу WTA
    Фото з відкритих джерел

    Перша ракетка України відпочиває після турніру в Римі

    Еліна Світоліна в новому рейтингу WTA залишилая на шостій сходинці. Повернутися у ТОП-5 їй завадила на турнірі в Римі поразка від Іги Швентек, яка в підсумку стала володарем головного трофею. Еліна, втім, намагається легко долати невдачі. В «Інстаграмі» вона опублікувала нове фото – на тлі хмарочосів у спокусливо короткій сукні ніжного червоного кольору з білою Панамою на голові. «Який у вас настрій на цей тиждень? Мій дуже схоже на (Еліна використовувала емодзі з келихом коктейлю і видри, яка тримається на воді).

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    Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

    На турнірі WTA-1000 у Римі Світоліна поуступила в чвертьфіналі.

    У змаганнях чоловіків на Відкритоому чемпіонаті Італії вдесяте переміг Рафаель Надаль.

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    Теги: теніс Еліна Світоліна
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