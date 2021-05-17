Світоліна виклала спокусливе фото свого настрою

Перша ракетка України відпочиває після турніру в Римі

Еліна Світоліна в новому рейтингу WTA залишилая на шостій сходинці. Повернутися у ТОП-5 їй завадила на турнірі в Римі поразка від Іги Швентек, яка в підсумку стала володарем головного трофею. Еліна, втім, намагається легко долати невдачі. В «Інстаграмі» вона опублікувала нове фото – на тлі хмарочосів у спокусливо короткій сукні ніжного червоного кольору з білою Панамою на голові. «Який у вас настрій на цей тиждень? Мій дуже схоже на (Еліна використовувала емодзі з келихом коктейлю і видри, яка тримається на воді).

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На турнірі WTA-1000 у Римі Світоліна поуступила в чвертьфіналі.

У змаганнях чоловіків на Відкритоому чемпіонаті Італії вдесяте переміг Рафаель Надаль.