Юна українка виграла номінацію удар-місяця в світовому тенісі (відео)

Удар киянки Марти Костюк став найкращим у квітні за версією WTA. Опитування проходило в соцмережах, і вболівальники віддали їй 41% голосів.

WTA відзначила удар Костюк під час матчу другого кола на турнірі в Стамбулі. Тоді українська тенісистка здолала росіянку Дар'ю Касаткіну.

За рахунку 5:4 у другому сеті Костюк встигла на вкорочений удар у виконанні суперниці, після чого направила м'яча у протилежну частину корту.

