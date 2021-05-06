Юна українка виграла номінацію удар-місяця в світовому тенісі (відео)

Костюк випередила в голосування Кербер, Соболенко і Путінцеву

Удар киянки Марти Костюк став найкращим у квітні за версією WTA. Опитування проходило в соцмережах, і вболівальники віддали їй 41% голосів.

WTA відзначила удар Костюк під час матчу другого кола на турнірі в Стамбулі. Тоді українська тенісистка здолала росіянку Дар'ю Касаткіну.

За рахунку 5:4 у другому сеті Костюк встигла на вкорочений удар у виконанні суперниці, після чого направила м'яча у протилежну частину корту.

Vote for April’s singles Shot of the Month!



Presented by @Cambridge_FX — wta (@WTA) May 4, 2021

Загалом Марта дійшла до півфіналу турніру і показати один із найкраших результатів у 2021 році.

Крім Костюк на перемогу в опитуванні WTA претендували ще три тенісистки – Анжелік Кербер, Юлія Путінцева та Аріна Соболенко.