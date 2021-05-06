Юна українка виграла номінацію удар-місяця в світовому тенісі (відео)
Костюк випередила в голосування Кербер, Соболенко і Путінцеву
Удар киянки Марти Костюк став найкращим у квітні за версією WTA. Опитування проходило в соцмережах, і вболівальники віддали їй 41% голосів.
WTA відзначила удар Костюк під час матчу другого кола на турнірі в Стамбулі. Тоді українська тенісистка здолала росіянку Дар'ю Касаткіну.
За рахунку 5:4 у другому сеті Костюк встигла на вкорочений удар у виконанні суперниці, після чого направила м'яча у протилежну частину корту.
Vote for April’s singles Shot of the Month!— wta (@WTA) May 4, 2021
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Загалом Марта дійшла до півфіналу турніру і показати один із найкраших результатів у 2021 році.
Крім Костюк на перемогу в опитуванні WTA претендували ще три тенісистки – Анжелік Кербер, Юлія Путінцева та Аріна Соболенко.
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