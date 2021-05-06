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    Юна українка виграла номінацію удар-місяця в світовому тенісі (відео)

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    Марта Костюк завдала найкращого удару в квітні - Юна українка виграла номінацію удар-місяця в світовому тенісі (відео)
    Марта Костюк завдала найкращого удару в квітні
    Фото з відкритих джерел

    Костюк випередила в голосування Кербер, Соболенко і Путінцеву

    Удар киянки Марти Костюк став найкращим у квітні за версією WTA. Опитування проходило в соцмережах, і вболівальники віддали їй 41% голосів.

    WTA відзначила удар Костюк під час матчу другого кола на турнірі в Стамбулі. Тоді українська тенісистка здолала росіянку Дар'ю Касаткіну.

    За рахунку 5:4 у другому сеті Костюк встигла на вкорочений удар у виконанні суперниці, після чого направила м'яча у протилежну частину корту.

    Загалом Марта дійшла до півфіналу турніру і показати один із найкраших результатів у 2021 році.

    Крім Костюк на перемогу в опитуванні WTA претендували ще три тенісистки – Анжелік Кербер, Юлія Путінцева та Аріна Соболенко.

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    Теги: Вікторія Рибалко теніс
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