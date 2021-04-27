Світоліна вперше в сезоні увійшла до числа найкращих у чемпіонській гонці



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Еліна Світоліна вийшла на восьме місце за поточними результатами в сезоні Фото ФТУ

Еліна, якщо не опуститься нижче, гратиме на Підсумковому турнірі року