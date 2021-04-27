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    Світоліна вперше в сезоні увійшла до числа найкращих у чемпіонській гонці

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    Еліна Світоліна вийшла на восьме місце за поточними результатами в сезоні - Світоліна вперше в сезоні увійшла до числа найкращих у чемпіонській гонці
    Еліна Світоліна вийшла на восьме місце за поточними результатами в сезоні
    Фото ФТУ

    Еліна, якщо не опуститься нижче, гратиме на Підсумковому турнірі року

    Вихід Еліни Світоліної до півфіналу турніру в Штутгарті, де вона поступилася Ешлі Барті, дозволив нашій тенісистці покращити свої позиції у чемпіонській гонці WTA. В оновленому рейтингу українка відіграла три позиції та піднялася на восьме місце.

    Тенісистки з топ-8, нагадаємо, Отримують право грати на Підсумковому турнірі WTA.

    Очолює чемпіонську гонку перша ракетка світу Ешлі Барті, яка в оновленому рейтингу випередила японку Наомі Осаку.

    Оновлений рейтинг чемпіонської гонки WTA

    Ешлі Барті (Австралія, +1) – 2471

    Наомі Осака (Японія, -1) – 2400

    Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) – 1980

    Дженніфер Брейді (США) ­ 1498

    Аріна Сабалєнка (Білорусь, +2) – 1422

    Еліз Мертенс (Бельгія) – 1361

    Вєроніка Кудерметова (Росія, -2) – 1297

    Еліна Світоліна (Україна, +3) – 1116

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    Теги: теніс Еліна Світоліна
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