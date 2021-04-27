Світоліна вперше в сезоні увійшла до числа найкращих у чемпіонській гонці
Еліна, якщо не опуститься нижче, гратиме на Підсумковому турнірі року
Вихід Еліни Світоліної до півфіналу турніру в Штутгарті, де вона поступилася Ешлі Барті, дозволив нашій тенісистці покращити свої позиції у чемпіонській гонці WTA. В оновленому рейтингу українка відіграла три позиції та піднялася на восьме місце.
Тенісистки з топ-8, нагадаємо, Отримують право грати на Підсумковому турнірі WTA.
Очолює чемпіонську гонку перша ракетка світу Ешлі Барті, яка в оновленому рейтингу випередила японку Наомі Осаку.
Оновлений рейтинг чемпіонської гонки WTA
Ешлі Барті (Австралія, +1) – 2471
Наомі Осака (Японія, -1) – 2400
Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) – 1980
Дженніфер Брейді (США) 1498
Аріна Сабалєнка (Білорусь, +2) – 1422
Еліз Мертенс (Бельгія) – 1361
Вєроніка Кудерметова (Росія, -2) – 1297
Еліна Світоліна (Україна, +3) – 1116
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