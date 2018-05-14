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    Світоліна втрачає позиції в чемпіонській гонці WTA

    • Сьогодні, 11:44
    • Розсилка
    Еліна Світоліна
    Еліна Світоліна

    Українка опустилася на шосте місце

    Чемпіонка Мадрида Петра Квітова в понеділок оформила свій кращий результат в рейтингу з травня 2016 року.

    Чешка піднялася на восьму сходинку.

    Сезон 2016 Квітова завершила на 11-му місці, а 2017 - на 29-му.

    У чемпіонській гонці за право виступити на Підсумковому турнірі WTA Квітова стала другою і обійшла Сімону Халеп.

    На шосте місце опустилася Еліна Світоліна, якій в Мадриді вдалося виграти лише в одному матчі.

    З однаковим результатом четверте місце ділять Кароліна Плішкова і Анжелік Кербер.

    Як відомо, 14-го травня оновився рейтинг жіночої тенісної асоціації (WTA).

    Джерело: btu.org.ua

    теніс Еліна Світоліна
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