Світоліна втрачає позиції в чемпіонській гонці WTA

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Еліна Світоліна

Українка опустилася на шосте місце

Чемпіонка Мадрида Петра Квітова в понеділок оформила свій кращий результат в рейтингу з травня 2016 року.

Чешка піднялася на восьму сходинку.

Сезон 2016 Квітова завершила на 11-му місці, а 2017 - на 29-му.

У чемпіонській гонці за право виступити на Підсумковому турнірі WTA Квітова стала другою і обійшла Сімону Халеп.

На шосте місце опустилася Еліна Світоліна, якій в Мадриді вдалося виграти лише в одному матчі.

З однаковим результатом четверте місце ділять Кароліна Плішкова і Анжелік Кербер.

Як відомо, 14-го травня оновився рейтинг жіночої тенісної асоціації (WTA).

Джерело: btu.org.ua