Світоліна втрачає позиції в чемпіонській гонці WTA
- Сьогодні, 11:44
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Еліна Світоліна
Українка опустилася на шосте місце
Чемпіонка Мадрида Петра Квітова в понеділок оформила свій кращий результат в рейтингу з травня 2016 року.
Чешка піднялася на восьму сходинку.
Сезон 2016 Квітова завершила на 11-му місці, а 2017 - на 29-му.
У чемпіонській гонці за право виступити на Підсумковому турнірі WTA Квітова стала другою і обійшла Сімону Халеп.
На шосте місце опустилася Еліна Світоліна, якій в Мадриді вдалося виграти лише в одному матчі.
З однаковим результатом четверте місце ділять Кароліна Плішкова і Анжелік Кербер.
Як відомо, 14-го травня оновився рейтинг жіночої тенісної асоціації (WTA).
Джерело: btu.org.ua