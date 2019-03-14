Світоліна з великими труднощами здолала чешку Вондроушову і вийшла в 1/2 Індіан-Веллсу



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Еліна Світоліна вже вкотре демонструє, що в неї є характер Великий теніс України

Перемоги на цьому турнірі нашій провідній тенісистці даються надзвичайно важко

Шоста ракетка світу Еліна Світоліна з України стала півфіналісткою турніру з серії Premier Mandatory в американському Індіан-Веллсі (покриття - хард, призовий фонд - $9 035 428).

У чвертьфіналі Еліна в надзвичайно напруженому поєдинку перемогла чешку Маркету Вондроушову (WTA №61) - 4:6, 6:4, 6:4.

Матч тривав дві години і 12 хвилин. У першому сеті суперниці відразу обмінялися брейками, але після того, як Вондроушова у шостому геймі змогла відібрати подачу Світоліної вдруге, відігратися наша тенісистка вже не змогла.

Друга партія попервах складалася краще - Еліна повела 4:2. Однак після того, як Маркета відагралася, українці довелося розпочинати справу заново. На щастя, вдало. У третьому ж сеті Світоліна контролювала ситуацію від початку і до кінця.

Нагадаємо, що в 1/8-й Еліна здолала опір австралійки Ешлі Барті у ще напруженішому поєдинку, який тривав три години і 12 хвилин.

У першому в кар'єрі півфіналі Індіан-Веллсу Світоліна зіграє з 18-річною канадійкою Б'янкою Андреєску (WTA №60), котра сьогодні несподівано впевнено - 6:0, 6:1 - переграла екс-першу ракетку світу Ґарбіньє Муґурусу з Іспанії. Для Еліни і Б'янки то буде перше очне побачення в кар'єрі.