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    Світоліна заявила про паузу в кар'єрі через травму коліна

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    Світоліна заявила про паузу в кар'єрі через травму коліна
    facebook.com/elinasvitolinaofficial/

    Українська тенісистка розповіла, що підтвердились найгірші побоювання щодо її здоров'я

    «Хочу поділитися з вами інформацією щодо стану мого здоров'я. Минулі 5 тижнів я провела із постійним болем у коліні. На жаль, ситуація значно погіршилася після тривалих матчів, і МРТ підтвердила найгірші побоювання. Моя команда робила усе можливе, щоб я якнайменше відчувала біль і могла виходити на корт під час американської серії турнірів.

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    Однак зараз лікарі рекомендують мені зробити паузу і вилікувати цю травму. Я робитиму усе від мене залежне, щоб прискорити процес відновлення і повернутися на корт у повній боєздатності. Хочу подякувати усім за любов та підтримку. Ваша Еліна, - написала Світоліна в Фейсбук.

    Нагадаємо, на своєму останньому турнірі в Маямі Світоліна вилетіла після другого кола. Українка вперше за останні чотири роки не виграла жодного титулу до початку ґрунтової серії.

    Наступним турніром для Світоліної повинен стати Premier в Штутгарті, який стартує 22 квітня.

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