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    Світоліна зіграє з Мугурусою в третьому раунді турніру в Дубаї

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    Мугуруса - Світоліна зіграє з Мугурусою в третьому раунді турніру в Дубаї
    Мугуруса
    WTA

    Еліна може помститися Гарбіньє за виліт іншої українки Ястремської

    Іспанська тенісистка Гарбіньє Мугуруса (19 ракетка світу) в двох сетах впоралася з представницею Китаю Чжен Сайсай (41 місце в рейтингу) і вийшла в третій раунд турніру WTA в Дубаї, де зустрінеться з українкою Еліною Світоліною.

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    Раніше Світоліна перемогла Онс Жабер в зв'язку з травмою плеча і зняттям суперниці у другому сеті.

    Зазначимо, що в попередньому раунді Гарбіньє Мугуруса вибила з турніру іншу представницю України Даяну Ястремську.

    За особистими зустрічами українка перемагає іспанку з рахунком 4:1. Зокрема Світоліна перемагала Гарбіньє Мугурусу на турнірі в Дубаї в 2016 році.

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