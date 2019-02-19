Світоліна зіграє з Мугурусою в третьому раунді турніру в Дубаї



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Мугуруса WTA

Еліна може помститися Гарбіньє за виліт іншої українки Ястремської

Іспанська тенісистка Гарбіньє Мугуруса (19 ракетка світу) в двох сетах впоралася з представницею Китаю Чжен Сайсай (41 місце в рейтингу) і вийшла в третій раунд турніру WTA в Дубаї, де зустрінеться з українкою Еліною Світоліною.

Раніше Світоліна перемогла Онс Жабер в зв'язку з травмою плеча і зняттям суперниці у другому сеті.



Зазначимо, що в попередньому раунді Гарбіньє Мугуруса вибила з турніру іншу представницю України Даяну Ястремську.



За особистими зустрічами українка перемагає іспанку з рахунком 4:1. Зокрема Світоліна перемагала Гарбіньє Мугурусу на турнірі в Дубаї в 2016 році.