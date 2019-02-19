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    Світоліна з перемоги стартувала на турнірі в Дубаї

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    Еліна Світоліна - Світоліна з перемоги стартувала на турнірі в Дубаї
    Еліна Світоліна
    WTA

    Онс Жабер відмовилася завершити гру

    Українська тенісистка Еліна Світоліна (шоста ракетка світу) зустрічалася в другому колі турніру в Дубаї з Онс Жабер (56 місце в рейтингу WTA). Представниця Тунісу відмовилися продовжувати гру через травму.

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    Світоліна погано розпочала зустріч. У першому сеті рахунок був 4:1 на користь Жабер, після чого українка перевела гру на тай-брейк і  виграла партію. Зазначимо, що під час гри суперниця Еліни брала медичну перерву.

    У другому сеті Світоліна взяла чотири гейми поспіль і Жабер вирішила достроково завершити гру.

    Матч тривав годину та 18 хвилин. Ця перемога стала другою в двох зустрічах Еліни із Жабер.

    Нагадаємо, що Даяна Ястремська вилетіла зі змагань, а Леся Цуренко в Дубаї обіграла Юлію Путінцеву.

    Еліну Світоліну в третьому раунді чекає переможниця матчу Чжен Сайсай (41 місце в рейтингу WTA) - Гарбінє Мугуруса (19).

    Турнір в Дубаї відбуватиметься до 25 лютого. Призовий фонд становить майже 3 мільйони доларів.

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