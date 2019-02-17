Ястремська програла Мугурусі та вибуває з турніру в Дубаї



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У Даяни були проблем з власною подачою WTA

Українка виграла перший сет, але не втримала ритм

У першому колі турніру WTA в Дубаї на корті зійшлися Даяна Ястремська (34 ракетка світу) та Гарбіньє Мугуруса (15 місце в рейтингу).

Перший сет, в якому тенісистки сім разів програли свою подачу, завершився на користь українки – 6:4. Наступну партію Мугуруса провела значно стабільніше та впевнено зрівняла рахунок – 6:3. У третьому сеті проблеми Ястремської зі своєю подачею продовжилися, тому іспанська тенісистка змогла довести протистояння до перемоги – 6:3.

Зазначимо, що це перша перемога Мугуруси над Ястремською за три зустрічі. В другому колі 15 ракетка світу зіграє з переможницею пари Айла Томлянович – Сайсай Чжен.

Нагадаємо, що сьогодні Леся Цуренко пройшла в наступний раунд змагань після відмови Юлії Путінцивої продовжувати гру.

Турнір в Дубаї відбуватиметься до 25 лютого. Призовий фонд становить майже 3 мільйони доларів.