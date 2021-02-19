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    Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна скоротила відставання від Австрії та Шотландії

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    Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна скоротила відставання від Австрії та Шотландії

    25 лютого Динамо зіграє з Брюгге на виїзді, а Шахтар прийматиме Маккабі в Києві

    Україна скоротила відставання від Австрії і Шотландії в таблиці коефіцієнтів УЄФА за підсумками першої єврокубкового тижня у 2021 році.

    0,6 бала Україні принесли Динамо і Шахтар: у перших матчах 1/16 фіналу Ліги Європи кияни зіграли внічию з Брюгге (1:1), а Гірники перемогли Маккабі з Тель-Авіва (2:0).

    Також Україна збільшила відрив від Туреччини, чиї команди не пробилися у весняну стадію єврокубків, до 2,2 бала. Австрія представлена двома командами в Лізі Європи, Шотландія – однією.

    Наступного четверга, 25 лютого, Динамо зіграє з Брюгге на виїзді, а Шахтар прийматиме Маккабі в Києві.

    Теги: УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК «Шахтар»
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