Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна скоротила відставання від Австрії та Шотландії

25 лютого Динамо зіграє з Брюгге на виїзді, а Шахтар прийматиме Маккабі в Києві

Україна скоротила відставання від Австрії і Шотландії в таблиці коефіцієнтів УЄФА за підсумками першої єврокубкового тижня у 2021 році.

0,6 бала Україні принесли Динамо і Шахтар: у перших матчах 1/16 фіналу Ліги Європи кияни зіграли внічию з Брюгге (1:1), а Гірники перемогли Маккабі з Тель-Авіва (2:0).

Також Україна збільшила відрив від Туреччини, чиї команди не пробилися у весняну стадію єврокубків, до 2,2 бала. Австрія представлена двома командами в Лізі Європи, Шотландія – однією.

Наступного четверга, 25 лютого, Динамо зіграє з Брюгге на виїзді, а Шахтар прийматиме Маккабі в Києві.