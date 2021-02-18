Сьогодні ввечері буде складно потрапити на три станції київського метро

Метрополітен попередив про зміни в роботі

Сьогодні, 18 лютого, у зв’язку із проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ) та «Брюгге» (Бельгія) можливі деякі зміни у роботі столичного метро. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

Початок гри о 17:00.

Після закінчення гри для забезпечення належного та безпечного перевезення пасажирів можливе обмеження (не закриття) на вхід до станцій:

«Олімпійська»,

«Палац спорту»,

«Площа Льва Толстого».

«Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій», - зазначили в метрополітені.

«Київський метрополітен» перепрошує за можливі незручності.

Сьогодні до поліції надійшло повідомлення про замінування станцій метро «Палац спорту» та «Майдан Незалежності». Правоохоронці перевірили станції, вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Раніше бельгійські ЗМІ повідомляли, що гра може не відбутися, якщо в день матчу температура повітря впаде до позначки -15 і нижче. За правилами УЄФА, в такому випадку одна зі сторін може відмовитися від виходу на поле.

Але головний агроном НСК «Олімпійський» Максим Стельмах запевнив, що поле до матчу «Динамо» – «Брюгге» буде зігріте і зелене, а тому поєдинок відбудеться за будь якої погоди.