Трамп хотів би арешту ексдиректорів ЦРУ та ФБР через справу про втручання Росії у вибори

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Трамп хотів би арешту ексдиректорів ЦРУ та ФБР через справу про втручання Росії у вибори
Трамп назвав колишніх керівників ФБР Джеймса Комі та ЦРУ Джона Бреннана «поганими» і «дуже-дуже хворими людьми
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп назвав фальсифікацію результатів виборів 2016 року – «злочином століття»

Президент США Дональд Трамп заявив, що не проти арешту колишніх керівників ФБР Джеймса Комі та ЦРУ Джона Бреннана. Їх підозрюють у поширенні неправдивої інформації про втручання Росії у вибори 2016 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Daily Caller.

Трамп назвав Комі та Бреннана «поганими» і «дуже-дуже хворими людьми», а фальсифікацію результатів виборів 2016 року – «злочином століття».

«Вони погані люди, і вони дуже, дуже хворі люди, навіть гірше, ніж просто погані. Вони хворі», – сказав Трамп. При цьому, він не зміг з упевненістю сказати, чи будуть вони затримані.

Трамп також згадав колишню держсекретарку Гілларі Клінтон, заявивши, що вона також винна.

«У нас були беззаперечні докази щодо Гілларі. Я не хотів цього бачити. Я не хотів, щоб, знаєте, дружина президента потрапила до в’язниці, але вона була абсолютно винна... Однак після того, як ми виграли вибори, я був дуже великодушним», – підсумував Трамп.

Раніше Центральне розвідувальне управління підтвердило попередні висновки про те, що Російська Федерація втручалася у вибори в США 2016 року, щоб допомогти на той час кандидату від республіканців Дональду Трампу перемогти демократичну суперницю Гілларі Клінтон. Водночас американська розвідка розкритикувала низку «процесуальних недоліків» у попередній оцінці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

У новому огляді «не ставиться під сумнів якість і надійність» суворо засекреченого попереднього звіту ЦРУ, але ставиться під сумнів високий рівень достовірності, який ЦРУ і Федеральне бюро розслідувань надали цьому висновку.  Згідно з новим оглядом, ЦРУ вважає, що попередній оцінці слід було б надати рівень «помірної достовірності».

Нагадаємо, Комітет з розвідки Сенату США значною мірою схвалив висновки американської розвідки про те, що Росія прагнула вплинути на вибори в США у 2016 році, здійснюючи хакерські атаки та кампанію впливу. У квітні 2019 року спецпрокурор США Роберт Мюллер опублікував доповідь про втручання Росії в президентські вибори 2016 року, на яких переміг Дональд Трамп. У ньому говориться, що Москва дійсно втручалася в американський виборчий процес, проте існували підозри про зв'язок російської сторони і Трампа підтвердити не вдалося.

