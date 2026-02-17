Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Юний українець сенсаційно потрапив у заявку на матч Ліги чемпіонів

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Юний українець сенсаційно потрапив у заявку на матч Ліги чемпіонів
Данило Кревсун отримав шанс дебютувати в Лізі чемпіонів
фото: ФК «Борусія» (Дортмунд)

Дортмундська «Боруссія» готова відкрити світу нове ім'я у Лізі чемпіонів

Півзахисник молодіжної збірної України Данило Кревсун увійшов до заявки на поєдинок 1/16 фіналу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт турніру.

20-річний українець ще не виходив на поле в складі першої команди «Борусії». Натомість він захищав кольори команди U-19 «джмелів», зокрема в Юнацькій лізі УЄФА. Також Кревсун провів майже півсотні матчів за дубль дортмундців.

Вихованець академії донецького «Шахтаря» опинився в Німеччині після повномасштабного вторгнення РФ до України. Спершу він займався у скромному «Пройсені» з Мюнстера. До структури «Борусії» Д Кревсун приєднався у січні 2023 року.

«Джмелі» в 1/16 фіналу Ліги чемпіонів протистоятимуть «Аталанті» з Бергамо. Перший поєдинок відбудеться на німецькій землі 17 лютого. Матч-відповідь – 25 лютого в Італії.

Раніше воротар ковалівського «Колоса» Іван Пахолюк увійшов до п'ятірки найкращих молодих воротарів світу. У віковій категорії до 23 років українець – один із найкращих на планеті за показником недопущених голів. Кращим за нього виявився уругвайський кіпер Бруно Антунес.

Тим часом українці не вважатимуться легіонерами в десятьох європейських чемпіонатах. Нещодавно перелік дружніх країн поповнили Іспанія, Німеччина, Нідерланди та Франція. УАФ наполягає на рівних правах українських футболістів із місцевими в державах-членах ЄС.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Боруссія (Дортмунд)

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іван Пахолюк демонстрував зрілу гру восени
Українець увійшов до п'ятірки найкращих молодих воротарів світу
11 лютого, 12:11
Олександр Сапутін опинився на радарах зарубіжних клубів
Український голкіпер розповів про зірваний трансфер у «Валенсію»
12 лютого, 17:02
Ілля Забарний випав із основного складу парижан
Тренер ПСЖ пояснив зменшення ігрового часу Забарного
13 лютого, 19:01
Роман Яремчук проходить період адаптації у чемпіонаті Франції
Яремчук відреагував на дебют під керівництвом Фонсеки
Вчора, 13:37
Руслан Маліновський став ключовим виконавцем «Дженоа»
Маліновський отримав порцію компліментів від чемпіона світу 2006 року
Вчора, 16:11
Анатолій Трубін увійшов в історію Ліги чемпіонів
Трубін заявив, що досі не оговтався від переможного гола «Реалу» в Лізі чемпіонів
Вчора, 16:52

Новини

Київський обласний ТЦК прокоментував скандальний вчинок футболіста «Колоса»
Київський обласний ТЦК прокоментував скандальний вчинок футболіста «Колоса»
Росіяни на Олімпіаді лишилися без ексклюзивних смартфонів: деталі
Росіяни на Олімпіаді лишилися без ексклюзивних смартфонів: деталі
«Арсенал» зробив зірку збірної Англії найоплачуванішим гравцем команди
«Арсенал» зробив зірку збірної Англії найоплачуванішим гравцем команди
Організатори тенісного турніру в Мексиці заборонили учасникам вживати м'ясо: названо причину
Організатори тенісного турніру в Мексиці заборонили учасникам вживати м'ясо: названо причину
Юний українець сенсаційно потрапив у заявку на матч Ліги чемпіонів
Юний українець сенсаційно потрапив у заявку на матч Ліги чемпіонів
Футболіст вдарив військового. Клуб «Колос» відреагував на скандальне відео
Футболіст вдарив військового. Клуб «Колос» відреагував на скандальне відео

Новини

Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
Сьогодні, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
Вчора, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
Вчора, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
Вчора, 20:04
Негода накрила центр України: підтоплення фіксують у кількох областях
Вчора, 18:58

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua