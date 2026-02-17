Юний українець сенсаційно потрапив у заявку на матч Ліги чемпіонів

Дортмундська «Боруссія» готова відкрити світу нове ім'я у Лізі чемпіонів

Півзахисник молодіжної збірної України Данило Кревсун увійшов до заявки на поєдинок 1/16 фіналу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт турніру.

20-річний українець ще не виходив на поле в складі першої команди «Борусії». Натомість він захищав кольори команди U-19 «джмелів», зокрема в Юнацькій лізі УЄФА. Також Кревсун провів майже півсотні матчів за дубль дортмундців.

Вихованець академії донецького «Шахтаря» опинився в Німеччині після повномасштабного вторгнення РФ до України. Спершу він займався у скромному «Пройсені» з Мюнстера. До структури «Борусії» Д Кревсун приєднався у січні 2023 року.

«Джмелі» в 1/16 фіналу Ліги чемпіонів протистоятимуть «Аталанті» з Бергамо. Перший поєдинок відбудеться на німецькій землі 17 лютого. Матч-відповідь – 25 лютого в Італії.

Раніше воротар ковалівського «Колоса» Іван Пахолюк увійшов до п'ятірки найкращих молодих воротарів світу. У віковій категорії до 23 років українець – один із найкращих на планеті за показником недопущених голів. Кращим за нього виявився уругвайський кіпер Бруно Антунес.

Тим часом українці не вважатимуться легіонерами в десятьох європейських чемпіонатах. Нещодавно перелік дружніх країн поповнили Іспанія, Німеччина, Нідерланди та Франція. УАФ наполягає на рівних правах українських футболістів із місцевими в державах-членах ЄС.