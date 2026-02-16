Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Маліновський отримав порцію компліментів від чемпіона світу 2006 року

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Маліновський отримав порцію компліментів від чемпіона світу 2006 року
Руслан Маліновський став ключовим виконавцем «Дженоа»
фото: УАФ

Новий головний тренер «Дженоа» у захваті від виступів українця

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський перетворився на улюбленця керманича італійського «Дженоа» Даніеле Де Россі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на TUTTOmercatoWEB.

«Мені потрібна якість у центрі поля, щоб спробувати забити гол. Знав, що в цьому матчі ми більше контролюватимемо м'яч. Я задоволений грою Мессіаса та виступом Маліновського – найкращим відтоді, як я в «Дженоа». Найбільше тішить, що ми витримали понад 15 хвилин під натиском суперника на кутових, а я знаю, наскільки вони можуть небезпечними», – заявив тренер.

Де Россі очолив «грифонів» на початку листопада. З тих пір генуезці зіграли 15 поєдинків у чемпіонаті Італії, у яких набрали 18 очок. «Дженоа» піднялася із зони вильоту до середини таблиці.

Руслан Маліновський у сезоні 2025/26

Українець розпочав третій рік у складі «грифонів». На сьогодні в усіх турнірах він провів 24 матчі, в яких забив п'ять м'ячів і віддав три результативні передачі.

Маліновський переважно виходить на позиції центрального півзахисника. Інколи його також використовують у ролі атакувального хавбека. Контракт українця з «Дженоа» чинний до прийдешнього літа.

Українці в Серії A

У чемпіонаті Італії на елітному рівні грали 11 футболістів із України. Рекордсменом за кількістю матчів і голів залишається Андрій Шевченко (226/127).

Маліновський у списку гвардійців посідає друге місце (175 поєдинків). У 2019-2023 рр. він захищав кольори «Аталанти» з Бергамо. Чемпіонами Італії у різні роки були Олексій Михайличенко та згаданий Шевченко.

Тим часом форвард збірної України Роман Яремчук прокоментував дебют у чемпіонаті Франції. Напередодні нападник вперше вийшов футболці «Ліона» в Лізі 1. Результативними діями українець відзначитися не встиг.

Натомість конкурент Артема Довбика в італійській «Ромі» повторив гольове досягнення легендарного Габріеля Батістути. Доніелл Мален після переходу забив п'ять м'ячів у п'яти поєдинках за «вовків». Нідерландець забезпечив римлянам нічию з «Наполі» (2:2).

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Руслан Маліновський Серія А Даніеле Де Россі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Парижани виграли «Classique» проти «Марселя»
Забарний здобув черговий трофей у складі ПСЖ
8 сiчня, 23:47
Андрій Шевченко міг переїхати до Вічного міста
Шевченко пригадав, як ледь не опинився в іншому гранді чемпіонату Італії
11 лютого, 15:16
Михайло Мудрик став трансферним провалом «Челсі»
Мудрик очолив антирейтинг чемпіонату Англії
12 лютого, 16:01
Олександр Сапутін опинився на радарах зарубіжних клубів
Український голкіпер розповів про зірваний трансфер у «Валенсію»
12 лютого, 17:02
Збірна України зустрінеться з непростими суперниками в Лізі націй
Визначилися суперники України в Лізі націй
12 лютого, 19:56
Ребров: Я не дуже хотів Угорщину, але будемо грати, буде принципове протистояння
Ребров прокоментував результати жеребкування Ліги націй
13 лютого, 11:23
Україна завершить груповий турнір Ліги націй грою проти Грузії
Ліга націй: визначився календар матчів збірної України з футболу
13 лютого, 12:16
Ярослав Ракицький шукатиме нову команду
Ексзахисник збірної України несподівано залишився без клубу
Сьогодні, 13:08
Доніелл Мален зробив серйозну заявку на роль основного форварда
Конкурент Довбика повторив досягнення легенди чемпіонату Італії
Сьогодні, 13:36

Новини

Туран озвучив пов'язану з «Шахтарем» головну мрію
Туран озвучив пов'язану з «Шахтарем» головну мрію
Пустовий набрав дев'ять очок в грі чемпіонату Іспанії з баскетболу
Пустовий набрав дев'ять очок в грі чемпіонату Іспанії з баскетболу
Маліновський отримав порцію компліментів від чемпіона світу 2006 року
Маліновський отримав порцію компліментів від чемпіона світу 2006 року
Все буде GG! GGBET представив нову рекламну кампанію
Все буде GG! GGBET представив нову рекламну кампанію
Колишній вундеркінд «Ліверпуля» був затриманий в аеропорту за напад на людину
Колишній вундеркінд «Ліверпуля» був затриманий в аеропорту за напад на людину
Російський біатлоніст, який погорів на допінгу, відмовився повертати олімпійську медаль
Російський біатлоніст, який погорів на допінгу, відмовився повертати олімпійську медаль

Новини

Арктична аномалія: у Гренландії науковці зафіксували найтепліший січень за 100 років
Сьогодні, 16:24
Часу обмаль: Зеленський доручив протягом дня розгорнути додатковий захист від ворожих ракет
Сьогодні, 14:34
Масниця 2026: коли святкуємо, історія і традиції свята, заборони та прикмети
Вчора, 22:45
В Україні сніг та дощі: прогноз погоди на 15 лютого
Вчора, 05:59
В Україні туман та дощі: прогноз погоди на 14 лютого
14 лютого, 06:02
Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
13 лютого, 17:01

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua