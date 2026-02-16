Маліновський отримав порцію компліментів від чемпіона світу 2006 року

Новий головний тренер «Дженоа» у захваті від виступів українця

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський перетворився на улюбленця керманича італійського «Дженоа» Даніеле Де Россі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на TUTTOmercatoWEB.

«Мені потрібна якість у центрі поля, щоб спробувати забити гол. Знав, що в цьому матчі ми більше контролюватимемо м'яч. Я задоволений грою Мессіаса та виступом Маліновського – найкращим відтоді, як я в «Дженоа». Найбільше тішить, що ми витримали понад 15 хвилин під натиском суперника на кутових, а я знаю, наскільки вони можуть небезпечними», – заявив тренер.

Де Россі очолив «грифонів» на початку листопада. З тих пір генуезці зіграли 15 поєдинків у чемпіонаті Італії, у яких набрали 18 очок. «Дженоа» піднялася із зони вильоту до середини таблиці.

Руслан Маліновський у сезоні 2025/26

Українець розпочав третій рік у складі «грифонів». На сьогодні в усіх турнірах він провів 24 матчі, в яких забив п'ять м'ячів і віддав три результативні передачі.

Маліновський переважно виходить на позиції центрального півзахисника. Інколи його також використовують у ролі атакувального хавбека. Контракт українця з «Дженоа» чинний до прийдешнього літа.

Українці в Серії A

У чемпіонаті Італії на елітному рівні грали 11 футболістів із України. Рекордсменом за кількістю матчів і голів залишається Андрій Шевченко (226/127).

Маліновський у списку гвардійців посідає друге місце (175 поєдинків). У 2019-2023 рр. він захищав кольори «Аталанти» з Бергамо. Чемпіонами Італії у різні роки були Олексій Михайличенко та згаданий Шевченко.

Тим часом форвард збірної України Роман Яремчук прокоментував дебют у чемпіонаті Франції. Напередодні нападник вперше вийшов футболці «Ліона» в Лізі 1. Результативними діями українець відзначитися не встиг.

Натомість конкурент Артема Довбика в італійській «Ромі» повторив гольове досягнення легендарного Габріеля Батістути. Доніелл Мален після переходу забив п'ять м'ячів у п'яти поєдинках за «вовків». Нідерландець забезпечив римлянам нічию з «Наполі» (2:2).