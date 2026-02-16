Головна Спорт Новини
Яремчук відреагував на дебют під керівництвом Фонсеки

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Яремчук відреагував на дебют під керівництвом Фонсеки
Роман Яремчук проходить період адаптації у чемпіонаті Франції
фото: Reuters

Форвард збірної України вперше зіграв у чемпіонаті Франції

Нападник Роман Яремчук прокоментував перший поєдинок у французькому «Ліоні». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на особистий Instagram футболіста.

«Ця серія – не випадковість. Вона побудована на дисципліні, єдності та менталітеті переможців. Пишаюся бути частиною цього поступу та щасливий дебютувати за цю команду. Рухаємося далі», – написав Яремчук.

Напередодні «Ліон» переміг «Ніццу» (2:0) в чемпіонаті Франції. «Ткачі» тепер мають 13-матчеву серію перемог. Головний тренер команди Паулу Фонсека випустив Яремчука вийшов із лави запасних на 81-й хвилині.

Роман Яремчук у сезоні 2025/26

Кампанію українець розпочав у складі пірейського «Олімпіакоса». У лавах грецького гранда форвард був резервістом. Тим не менше, він там забив чотири мячі (16 матчів).

На початку лютого «Ліон» орендував Яремчука за орієнтовно 1,5 млн євро. «Ткачі» матимуть опцію викупу нападника в кінці сезону. Вартість повноцінного трансферу складе 5 млн.

«Ліон» у сезоні 2025/26

Новий клуб Яремчука веде боротьбу за медалі Ліги 1, Кубок Франції та трофей Ліги Європи. «Ткачі» йдуть третіми в чемпіонаті (45 очок), відстаючи від столичного ПСЖ (51) і «Ланса» (52).

Суперника в 1/8 фіналу Ліги Європи «Ліон» дізнається 27 лютого. Коло потенційних опонентів обмежується ПАОКом із грецьких Салонік, іспанською «Сельтою», французьким «Ліллем» і белградською «Црвеною Звездою».

Тим часом збірна України отримала календар матчів у новому сезоні Ліги націй. «Синьо-жовті» розпочнуть турнір виїзним поєдинком проти національної команди Угорщини. Матч запланований на 25 вересня.

Напередодні відбулося жеребкування Ліги націй сезону 2026/27. Україна потрапила до групи B2. Там її суперниками будуть збірні Угорщини, Грузії та Північної Ірландії. Переможець квартету підніметься в Дивізіон A.

