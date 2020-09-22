  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Тампа-Бей» зрівняла рахунок у фінальній серії Кубка Стенлі

    • Розсилка
    Воротар &laquo;Тампа-Бей&raquo;&nbsp;Василевські та його захисники&nbsp; - «Тампа-Бей» зрівняла рахунок у фінальній серії Кубка Стенлі
    Воротар «Тампа-Бей» Василевські та його захисники 
    Twitter Тампи-Бей

    Результативний перший період подарував «Тампа-Бей» виграш

    «Тампа-Бей Лайтнінг» виграли другий матч серії фіналу Кубка Стенлі у «Даллас Старз» з рахунком 3:2.

    Три голи за чотири хвилини в першому періоді забезпечили «блискавкам» перевагу, яку «Лайтнінг» не упустили і перемогли «Даллас» в другому матчі фіналу Кубка Стенлі (3:2). «Старз» скоротили відставання до мінімуму в третьому періоді, але повністю оговтатися від удару не змогли.

    У першому періоді за переможців шайби закинули канадський нападник Брейден Поінт, чеський нападник Ондржей Палат і американський захисник Кевін Шаттенкірк. У складі «Далласу» відзначилися Павелскі та Янмарк.

    «У кінцівці вони намагалися тиснути, але ми добре з цим впоралися, - сказав нападник переможців Ентоні Сіреллі. - Перемога - це завжди добре. Ну а тепер ми подивимося відео, розберемо хороші і погані моменти, і будемо рухатися вперед».

    Отже, «Тампа-Бей» зрівняла рахунок у фінальній серії – 1:1. Матч під номером три відбудеться в четвер в Едмонтоні.

    Читайте також: Російський хокеїст отримав чотирирічну дискваліфікацію за вживання наркотиків.
    хокей Кубок Стенлі «Тампа-Бей Лайтнінґ»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies