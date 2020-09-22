«Тампа-Бей» зрівняла рахунок у фінальній серії Кубка Стенлі



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Воротар «Тампа-Бей» Василевські та його захисники Twitter Тампи-Бей

Результативний перший період подарував «Тампа-Бей» виграш

«Тампа-Бей Лайтнінг» виграли другий матч серії фіналу Кубка Стенлі у «Даллас Старз» з рахунком 3:2.

Три голи за чотири хвилини в першому періоді забезпечили «блискавкам» перевагу, яку «Лайтнінг» не упустили і перемогли «Даллас» в другому матчі фіналу Кубка Стенлі (3:2). «Старз» скоротили відставання до мінімуму в третьому періоді, але повністю оговтатися від удару не змогли.

У першому періоді за переможців шайби закинули канадський нападник Брейден Поінт, чеський нападник Ондржей Палат і американський захисник Кевін Шаттенкірк. У складі «Далласу» відзначилися Павелскі та Янмарк.

«У кінцівці вони намагалися тиснути, але ми добре з цим впоралися, - сказав нападник переможців Ентоні Сіреллі. - Перемога - це завжди добре. Ну а тепер ми подивимося відео, розберемо хороші і погані моменти, і будемо рухатися вперед».

Отже, «Тампа-Бей» зрівняла рахунок у фінальній серії – 1:1. Матч під номером три відбудеться в четвер в Едмонтоні.