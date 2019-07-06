Тайсон Ф’юрі: Кличко – шахрай. Він намагався ошукати мене мінімум чотири рази



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Тайсон Ф'юрі відмолотив Володимир Кличка як лантуха Klitschko.com

Британець у деталях розповів, які перепони команда Кличка створювала йому перед боєм

У «лінійного» чемпіона в гевівейті британця Тайсона Ф'юрі (28-0-1, 20 КО) є одна традиція: коли вичерпуються теми для розмов, він згадує про свою легендарну перемогу. В листопаді 2015 року саме Ф'юрі зупинив неймовірний майже 10-річний період царювання в дивізіоні українця Володимира Кличка (64-5, 53 КО), перемігши того одноголосним рішенням суддів.

«У боксі я, вважай, історик. Особливо в гевівейті. І, скажу вам, що Кличко був крутим чемпіоном, відмінна кар'єра. Але чи поважаю його як особистість? Ні! Він – шахрай! З голови до п'ят шахрай, скиглій і ображенка. Перемога означає для нього так багато, що він готовий на все. Він навіть шахраювати був готовий. Навколо бою було стільки брехні! Адже вони навіть на зважуванні всім набрехали», - цитує Ф'юрі Sporttalk.

«Що вони там повідомили? 112 кг? Так я в останнє стільки важив 10 років тому, - стверджує Ф'юрі. - Це все ігри розуму. Навіть (тренер) дядько Петер запитав мене: «Ти що не поїв вранці?» А я йому відповів: «Це все дурниці. Я важу 116 кг». Ми перевірили – 116,1 кг. Все чітко. Це тільки перше його шахрайство».

«А ще у нього були такі черевики, щоб здаватися вище. І здавалося, ніби він однакового зі мною зросту (зріст Ф'юрі 206 см, Кличка – 198 см). Я йому так і сказав: «Ти накрутив ваги, ти вийшов в устилках. Що ти ще задумав?» І я мав рацію. Третє, що вони зробили - покриття рингу. У день бою я виходжу в ринг, щоб його випробувати. А там, уявіть, 4 сантиметри пінки. Він немов матрац з ефектом пам'яті. Відразу ж сказав, що битися на ньому не зможу. Я почувався немов космонавт на Місяці», - згадує британець.

«Їх розрахунок зрозумілий, - пояснює Ф'юрі. - Спроба «прибрати» мої ноги, адже я набагато краще рухаюся. Джонні Нельсон сказав, що Кличко тренувався в Австрії на точно такому ж покритті. Тобто він відразу ж готувався до цього. І він звик. Тим більше, що він і забув, коли востаннє виходив у ринг проти хлопця, якого цікавлять титули, а не гонорар. А тепер уявіть собі, скількох він обдурив цим рингом? Особливо тих, хто приїхав за чеком. А я відразу ж сказав: «Ок, збираємо речі, валимо додому».

«За годину до події ніхто не знав напевно, відбудеться бій чи ні – ми збирали речі, готувалися до зворотного шляху. І тут прийшов Віталій Кличко і дав команду переробити покриття рингу. Але на цьому наші суперечки не закінчилися. Вони спробували шахраювати і з рукавицями. Як обов'язковий претендент я міг сам вибирати собі рукавиці. І я обрав рукавиці панчерські, а вони мені підсунули щось схоже на дві м'які подушки. Вони заявили, що інших у них немає», - стверджує Ф'юрі.

Британцеві довелося битися в тих рукавицях, які йому видали: «Було вже надто пізно. Довелося обирати: битися або відмовитися. І я сказав: «Хрін з вами. Не буду відмовлятися через рукавиці». І я бився в цих сраних рукавицях. Це було четверте шахрайство. Але і це не все. Сторони мають право бути присутніми під час тейпування опонента. Віталій спостерігав уважно за тим, як мені тейпують руки. Але коли до Володимира пішов мій батько, той вже сидів затейпованим і в рукавицях».

«Батько влаштував скандал. Каже мені: «Звалюємо звідси. Ці негідники шахраюють на кожному кроці». А я сиджу такий у шоці, думаю: «Скільки це ще триватиме? Ти ж і так фаворит, мені ж і так букмекери не дають ні шансу. Але ми знову наполягли на своєму, змусили їх битися чесно. Ми побачили всі їх шахрайства, ми змусили все зробити як треба. І тоді я зрозумів, що Володимир уже програв, що я вже переміг його ще до початку бою. У нього на обличчі було все написано. Лузер. Адже всі його хитрощі не спрацювали. Залишилося останнє , справа за малим. і я вийшов у ринг і просто зробив свою роботу, зіграв свою роль».

Джерело: vringe.com