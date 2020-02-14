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    Тайсон Ф'юрі розповів про користь кунілінгусу для боксерів

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    Другий бій між Ф'юрі та Вайлдером пройде в ніч на 23 лютого - Тайсон Ф'юрі розповів про користь кунілінгусу для боксерів
    Другий бій між Ф'юрі та Вайлдером пройде в ніч на 23 лютого

    Боксерам-початківцям на замітку

    Ромський боксер з британським паспортом Тайсон Ф'юрі розповів важливі подробиці про підготовку до бою-реваншу з американцем Діонтеєм Вайлдером.

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    У грудні 2018 бій за першість у важкій вазі завершився унічию попри те, що Ф'юрі двічі був у нокдауні.

    Британець зробив з цього висновки та вирішив зміцнити свою щелепу. Для цього довелося залучити дружину.

    "Я багато разів роблю кунілінгус, щоб зміцнити щелепу, так що вона добре триматиме удар", - повідомив Тайсон Ф'юрі.

    Хто не зрозумів – боксер так пожартував) М’язи щелепи качай – не качай, але від нокдауну/нокауту у випаду прямого влучання, а тим більше – боксера-важковаговика – це не вбереже.

    Бій Тайсон Ф'юрі – Діонтей Вайлдер пройде в ніч на 23 лютого, на кону буде титул чемпіона у важкій вазі, який належить американцю.

    Джерело: Главком СПОРТ

    Тайсон Ф'юрі Діонтей Вайлдер
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