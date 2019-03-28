Ломаченко: Ґарсія вийшов проти Спенса не за титулом, а за чеком, відстояти 12 раундів. Але він мені цікавий



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Василь Ломаченко поставив на місце потенційних суперників Фото з соцмереж

Боксер дав розгорнене інтерв’ю своєму офіційному YouTube-каналу

Чемпіон WBA і WBO в легкій вазі (до 61,2 кг) українець Василь Ломаченко (12-1, 9 КО) опублікував інтерв'ю на YouTube-каналі LOMA Official TV, де розповів про підготовку до поєдинку з обов'язковим претендентом по лінії WBA британським екс- чемпіоном Ентоні Кроллою (34-6-3, 13 КО), висловив думку про чемпіона WBC американця Майки Ґарсію (39-1, 30 КО), чемпіона WBA Super у другій напівлегкій вазі (до 59 кг) американця Жервонту Девіса (21-0 , 20 КО) і про американського проспекта Теофімо Лопеса (12-0, 10 КО).

- Ти казав, що Майкі Ґарсія, піднімаючись на дві категорії, робить помилку?

- Так.

- За великим рахунком, ти мав рацію. Ти бачив бій. Як ти ставишся до цього бою?

- Я був не один такий. Всі, хто розбирається в боксі, розуміють, що не дарма видумали вагові категорії. Вони для того й існують, щоб хлопці з однаковою антропометрією змагалися між собою і з'ясовували, хто сильніший у цій вазі. Але він захотів щось комусь довести. Плюс, напевно, йому запропонували за це хороший гонорар, і він на це погодився. Я не був нічим здивований у цьому бою, він нічого не показав. Я очікував від нього трохи більше, але в цьому бою він не виходив перемагати. У цьому бою він виходив швидше за все за чеком і відстояти всі 12 раундів, для того, щоб показати, довести людям, що ось він, нібито стрибнув на дві вагові категорії, відбоксував 12 раундів, та ще й з ким. Мені, чесно кажучи, не сподобався виступ. Все сталося так, як і повинно було статися.

- Після цієї поразки Майкі тобі все так же цікавий?

- Звичайно-звичайно. У нього не вийшло на дві ваги вище. У своїй вазі він – боєць умілий, боєць, який знає, що робити в ринзі. Він залишається чемпіоном WBC в 61,2 кг. Від титулу він поки не відмовився. Хоча, звичайно, ще нічого не відомо стосовно його офіційних заяв. Мені, як і раніше цікавий бій з ним. Якщо він залишиться в 61,2 кг, то цей бій більш ніж реальний.

- Який результат бою з Ентоні Кроллою тебе влаштує?

- Кожен боксує так, як дозволяє йому суперник. Мене влаштує перемога і не важливо як саме.

- Чи відрізняється чимось особливим твоя підготовка до Кролли?

- Так, батько вніс трохи змін. Ми поміняли денну роботу, денне тренування. Я б охарактеризував її як загальнофізично розвиваючу. Ми зараз більше виконуємо вправ з гирею, з вагами, набираємо м'язову масу. Раніше ми робили цю роботу, але не так ретельно. Цього разу трохи змінилося.

- Поговоримо трохи про соцмережі. Коли ти полетів в Америку, з'явилася твоя світлина в смокінгу з метеликом. Що це було, розкажи.

- Це був показ нової колекції всесвітньо відомої компанії Billionaire. Запросив мене відомий дизайнер, один з власників, Філіп Плейн. Познайомилися ми через голлівудського актора Саїда. Філіп запропонував мені стати амбасадором цієї компанії. Так що тепер у мене є хороший, великий і цікавий контракт з Billionaire.

- Також була світлина з голлівудським актором Марком Волберґом. Це випадково сталося?

- Це, знову ж таки, наш друг Саїд крутиться в усьому цьому голлівудському русі. Марк Волберґ відомий фанат боксу. Ми також приїжджали до нього на зустріч. Це була ділова зустріч. Я поки не можу до кінця розкрити всі карти, але думаю, в майбутньому буде щось цікаве.

Свіже інтерв'ю Ломаченка

- Зараз таке враження, що стало модним задиратися до тебе через соціальні мережі. Наприклад, Теофімо Лопес кидає всякі фрази. Що ти можеш про це сказати?

- Він молодий амбітний хлопець. Я думаю, він не зовсім вірить в те, що говорить. Він більше користується моїм ім'ям для того, щоб про нього заговорили. Він не робить так, як це правильно робити – вийти мовчки боксувати з топ-суперником для початку. Виграти в одного топового боксера, потім ще в одного. Потім, заради Бога, можеш вже замахуватися і на чемпіонів світу. Він не побив жодного топа, жодного навіть середнього боксера, а вже кричить, що він хоче зі мною бій. Ще його тато, я думаю, в вітрила дме. Подивимося. Я, звичайно, дуже сильно люблю таких хлопців, які багато чого говорять в твою адресу до бою, а потім, в процесі бою, розуміють, що не до кінця вивчили

Для мене ситуація наступна. Якщо я зараз з ним відбоксую, мені скажуть: «Кого ти побив?». Так, він кричав, але жодного топа не побив, тому зараз мені лізти на нього... Це виглядає так, як в казці. Собака приходить до лева і каже: «Давай битися», а лев каже: «Іди, я не хочу з тобою битися». Собака говорить: «Давай. Ти злякався, ти злякався, я піду всьому лісі розповім, що ти злякався». Лев каже: «Іди, розповідай. Краще нехай весь ліс каже, що я злякався, ніж потім в моїй зграї левів скажуть, що я побив якусь собаку». Може бути цей день колись настане, коли він завоює титул чемпіона світу. Тоді він буде мені цікавий, як боєць і як чемпіон світу, і відповідно він може принести для мене якийсь титул. Це все поки що.

- Що стосовно Жервонти Девіса? Ваш бій може бути меґафайтом в Америці?

- Так, я думаю, що він в майбутньому може відбутися як меґафайт. Думаю, сьогодні він вже був би як меґафайт. Але ті, хто розбирається в боксі, прекрасно розуміють, що сьогодні це лише розмови, зайва згадка від свого імені для ЗМІ. Думаю, що вони не готові боксувати сьогодні, і вони не вірять, що можуть сьогодні виграти. Навряд чи вони зберуться і налаштуються на цей бій, плюс, відповідно, різні промоутерські компанії, різне телебачення. Ми впираємося в багато «але».

Менталітет американців і наш менталітет трохи відрізняються. Наші спортсмени скромніші, звикли доводити результатом, а не язиком. Тут купа прикладів, коли ти багато всього наговорив, програв і про це всі забули, і ніхто навіть не згадує, що ти наговорив. Наприклад, Майкі Ґарсія сказав, що він у всьому кращий за Спенса: в швидкості, в силі, в витривалості, у всіх компонентах. Зрештою ми побачили, що це зовсім неправда. Хтось сьогодні згадує про це? Хоч хтось пише про це? Ніхто не пише про це, всі забувають. Для мене немислимо сказати такі речі і не довести це. Мені було б соромно повертатися додому після таких слів.