  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Телеканали Ахметова звернуться до Комітету етики за висловлювання головного тренера «Зорі»

    Про це заявив генеральний директор телеканалів «Футбол 1/2» Олександр Денисов
    Генеральний директор телеканалів «Футбол 1/2» Олександр Денисов в ефірі програми «Великий футбол» повідомив, що канали звернуться з позовом до комітету ФФУ з етики і чесної гри на головного тренера «Зорі» Юрія Вернидуба. Вернидуб після матчу з «Шахтарем» (1: 2) заявив, що Геббельс був рупором
    • Сьогодні, 22:51
    • Розсилка
    Олександр Денисов
    Олександр Денисов

    Про це заявив генеральний директор телеканалів «Футбол 1/2» Олександр Денисов

    Генеральний директор телеканалів «Футбол 1/2» Олександр Денисов в ефірі програми «Великий футбол» повідомив, що канали звернуться з позовом до комітету ФФУ з етики і чесної гри на головного тренера «Зорі» Юрія Вернидуба.

    Вернидуб після матчу з «Шахтарем» (1: 2) заявив, що Геббельс був рупором Гітлера, а телеканали «Футбол 1/2» - рупори донецького клубу.

    «Зоря» за два тури до кінця чемпіонату України в боротьбі за бронзу на два очки відстає від «Ворскли». 13 травня луганчани в Запоріжжі зустрічатимуться з «Динамо».

    Раніше генеральний директор «Зорі» Сергій Рафаїлов відреагував на коментарі головного тренера «Шахтаря» Паулу Фонсеки про бажання Юрія Вернидуба очолити «Динамо».

    Раніше Рафаїлов також розкритикував матеріали телеканалу «Футбол 1», в яких наводилася статистика, за якою «Зор»я частіше за інших в цьому чемпіонаті пробивала пенальті, а гравців команд-суперниць видаляли частіше за інших.

    Джерело: ua.tribuna.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФФУ «Шахтар» «Зоря»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ