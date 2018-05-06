Телеканали Ахметова звернуться до Комітету етики за висловлювання головного тренера «Зорі»
- Сьогодні, 22:51
-
Розсилка
Про це заявив генеральний директор телеканалів «Футбол 1/2» Олександр Денисов
Генеральний директор телеканалів «Футбол 1/2» Олександр Денисов в ефірі програми «Великий футбол» повідомив, що канали звернуться з позовом до комітету ФФУ з етики і чесної гри на головного тренера «Зорі» Юрія Вернидуба.
Вернидуб після матчу з «Шахтарем» (1: 2) заявив, що Геббельс був рупором Гітлера, а телеканали «Футбол 1/2» - рупори донецького клубу.
«Зоря» за два тури до кінця чемпіонату України в боротьбі за бронзу на два очки відстає від «Ворскли». 13 травня луганчани в Запоріжжі зустрічатимуться з «Динамо».
Раніше генеральний директор «Зорі» Сергій Рафаїлов відреагував на коментарі головного тренера «Шахтаря» Паулу Фонсеки про бажання Юрія Вернидуба очолити «Динамо».
Раніше Рафаїлов також розкритикував матеріали телеканалу «Футбол 1», в яких наводилася статистика, за якою «Зор»я частіше за інших в цьому чемпіонаті пробивала пенальті, а гравців команд-суперниць видаляли частіше за інших.
Джерело: ua.tribuna.com