Тенісистка Калініна поділилася своїми очікуваннями від матчу проти Стівенс



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Ангеліна Калініна

Поєдинок другого кола Ангеліна Калініна - Слоан Стівенс пройде в середу на головній арені US Open

21-річна Ангеліна Калініна вперше в кар'єрі пройшла в основну сітку турніру Великого Шолома. Раніше жодній з наших тенісисток не вдавалося на своєму дебютному мейджорі, якщо він випадав на Відкритий чемпіонат США, дійти до другого раунду основи.

«У кваліфікації у мене було три звичайних матчі, я грала проти тенісисток з рейтингом від 120 до 200, не можу сказати, що це був якийсь інший рівень. На будь-яких категоріях, чи то турніри 25-тисячники, 60-тисячники, сотня, трапляються такі матчі. Навіть перше коло, це та ж сама кваліфікація, я вважаю, що мені пощастило з жеребкуванням. Ось Слоан Стівенс - це людина, яка стоїть в топ-п'ятірці, це вже інший рівень.

У першому колі проти Катінки фон Дайхманн було багато емоцій з мого боку, я вийшла і була досить напружена. Не могла добре оцінити ситуацію в першому сеті. Приймала явно невірні рішення, потім змінила тактику, краще розбиралася в грі, чітко приймала рішення, бачила корт. Проти суперниці такого захисного плану мені було грати непросто, вона дуже непогано грала, тож це був важкий матч. У третьому сеті, наскільки я зрозуміла, судоми почали зводити їй ноги. За рахунку 3-2 вона автоматично віддала два гейми, потім спробувала на медичній перерві щось зробити, але їй було погано, тож вона взагалі знялася. З 3-2 на практично 6-2 рахунок пройшов дуже швидко.

Особисто для мене прохід кваліфікації - це відмінна розминка, вона дуже багато дала. Тому що я перебуваю в грі. Четвертий був матч, так, є невелика втома, звичайно, але це і велика допомога, ти на ходу. Мені так простіше, ніж виходити з першого кола, з нуля і відразу починати грати.

Дуже чекаю на свій матч проти Слоан Стівенс. Прекрасний гравець, атмосфера, корт, або центральний, або Луї Армстронг. Це відмінна можливість зіграти на такій арені і проти такого гравця. Дуже чекаю на цей матч».

Поєдинок другого кола Ангеліна Калініна - Слоан Стівенс пройде в середу на головній арені US Open. Початок гри на стадіоні Артура Еша - 12:00 за місцевим часом / 19:00 за Києвом.

Джерело: btu.org.ua