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Білоруська тенісистка, яка обіймалася з Лукашенком, зробила несподівану заяву про війну

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Білоруська тенісистка, яка обіймалася з Лукашенком, зробила несподівану заяву про війну
Соболенко почувалась жахливо через те, що її країна стала співучасником війни
фото: скріншот з Netflix

Соболенко заявила, що зіткнулася з ненавистю за національною ознакою та готова була залишити спорт

Переможниця Australian Open Аріна Соболенко несподівано зізналася, що хотіла завершити кар'єру після вторгнення Росії в Україну. Перша ракетка Білорусі почувалась жахливо через те, що її країна стала співучасником війни, а сама вона почала отримувати безліч загроз. Про це сама Соболенко у сльозах розповіла для документального фільму Break Point від компанії Netflix, пише Daily Express.

Соболенко почувалась жахливо через те, що її країна стала співучасником війни
Соболенко почувалась жахливо через те, що її країна стала співучасником війни
фото: скріншот з Netflix

За словами тенісистки, яка під час Roland Garros злякалася питань про війну, вона зіткнулася з ненавистю за національною ознакою та готова була залишити спорт.

Соболенко радісно обіймається з білоруським диктатором
Соболенко радісно обіймається з білоруським диктатором
фото: скріншот з Netflix

«Я з Білорусі, тож мені було дуже погано. Це важко. Якби я могла це контролювати, то, звичайно, я зробила б все можливе, щоб все зупинити. Всі почали говорити: «Ви маєте забанити всіх гравців із Росії та Білорусі». Я відчувала, що всі ненавидять мене через мою країну. Після одного з матчу я відкрила Instagram, і перше, що вискочило, було щось на кшталт: «Ти, б***ь, с**а, помреш». Я зрозуміла, що не можу з цим впоратися. Це вже занадто. Я сказала команді, що просто більше не хочу грати у теніс. Кінець всього. Все це говорило мені, що я маю завершити кар'єру», – сказала Соболенко.

Нагадаємо, на післяматчевій пресконференції «нейтральна» спортсменка заявила, що не підтримує ні вторгнення Російської Федерації на територію Україн, ні самопроголошеного президента Білорусії Олександра Лукашенка.

До слова, у Львові відбувся суд щодо справи розкрадання коштів на будівництві заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів. Очільник Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко потрапив за ґрати.

Теги: спорт Білорусь теніс війна Аріна Соболенко

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