Білоруська тенісистка, яка обіймалася з Лукашенком, зробила несподівану заяву про війну

Соболенко заявила, що зіткнулася з ненавистю за національною ознакою та готова була залишити спорт

Переможниця Australian Open Аріна Соболенко несподівано зізналася, що хотіла завершити кар'єру після вторгнення Росії в Україну. Перша ракетка Білорусі почувалась жахливо через те, що її країна стала співучасником війни, а сама вона почала отримувати безліч загроз. Про це сама Соболенко у сльозах розповіла для документального фільму Break Point від компанії Netflix, пише Daily Express.

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Соболенко почувалась жахливо через те, що її країна стала співучасником війни фото: скріншот з Netflix

За словами тенісистки, яка під час Roland Garros злякалася питань про війну, вона зіткнулася з ненавистю за національною ознакою та готова була залишити спорт.

Соболенко радісно обіймається з білоруським диктатором фото: скріншот з Netflix

«Я з Білорусі, тож мені було дуже погано. Це важко. Якби я могла це контролювати, то, звичайно, я зробила б все можливе, щоб все зупинити. Всі почали говорити: «Ви маєте забанити всіх гравців із Росії та Білорусі». Я відчувала, що всі ненавидять мене через мою країну. Після одного з матчу я відкрила Instagram, і перше, що вискочило, було щось на кшталт: «Ти, б***ь, с**а, помреш». Я зрозуміла, що не можу з цим впоратися. Це вже занадто. Я сказала команді, що просто більше не хочу грати у теніс. Кінець всього. Все це говорило мені, що я маю завершити кар'єру», – сказала Соболенко.

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Нагадаємо, на післяматчевій пресконференції «нейтральна» спортсменка заявила, що не підтримує ні вторгнення Російської Федерації на територію Україн, ні самопроголошеного президента Білорусії Олександра Лукашенка.

До слова, у Львові відбувся суд щодо справи розкрадання коштів на будівництві заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів. Очільник Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко потрапив за ґрати.