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Легендарна Серена Вільямс анонсувала завершення кар'єри

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Легендарна Серена Вільямс анонсувала завершення кар'єри
Тенісистка Серена Вільямс оголосила про завершення кар'єри
фото з відкритих джерел

Спортсменка натякнула, що цей турнір може стати останнім у її кар'єрі

Легендарна американська тенісистка Серена Вільямс анонсувала завершення своєї кар'єри. Слова експершої ракетки світу наводить Vogue.

Серена заявила, що цього року вона була не готова до того, щоб перемогти на Вімблдоні. Також вона зізналася, що намагатиметься виграти майбутній US Open. Водночас спортсменка натякнула, що цей турнір може стати останнім у її кар'єрі.

«Мені ніколи не подобалося слово «пенсія». Воно не здається мені сучасним... Можливо, найкраще слово для опису того, що я збираюся зробити, це «еволюція». Я тут, щоб сказати вам, що я еволюціоную від тенісу до інших важливих речей. Декілька років тому я тихо заснувала Serena Ventures, компанію венчурних інвестицій. Невдовзі я створила сім'ю. Я хочу, щоб ця сім'я побільшала», - заявила Серена.



Вільямс зазначила, що рішення завершити спортивну кар'єру стало для неї болючим, і що перед уходом з професійного тенісу вона візьме участь у турнірі U.S. Open, який стартує 29 серпня у Нью-Йорку.

Серена зазначила також, що має намір народити ще одну дитину (на даний момент має доньку Олімпію), але не хоче це робити, розриваючись між кортом і сім'єю.

Серені Вільямс 40 років (у вересні їй виповниться 41). Професійну кар'єру вона розпочала ще 1995 року. З того часу колишня перша ракетка світу 23 рази вигравала турніри «Великого шолому» (за кількістю перемог у них вона поступається лише австралійці Маргарет Корт, яка має 24 перемоги) і 73 рази - турніри WTA. Також вона чотириразова олімпійська чемпіонка.

Тим часом, український танок у воді потягнув на історичне «золото» чемпіонату Європи

Теги: спорт теніс

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