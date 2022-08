Легендарна Серена Вільямс анонсувала завершення кар'єри

Легендарна американська тенісистка Серена Вільямс анонсувала завершення своєї кар'єри. Слова експершої ракетки світу наводить Vogue.

Серена заявила, що цього року вона була не готова до того, щоб перемогти на Вімблдоні. Також вона зізналася, що намагатиметься виграти майбутній US Open. Водночас спортсменка натякнула, що цей турнір може стати останнім у її кар'єрі.

«Мені ніколи не подобалося слово «пенсія». Воно не здається мені сучасним... Можливо, найкраще слово для опису того, що я збираюся зробити, це «еволюція». Я тут, щоб сказати вам, що я еволюціоную від тенісу до інших важливих речей. Декілька років тому я тихо заснувала Serena Ventures, компанію венчурних інвестицій. Невдовзі я створила сім'ю. Я хочу, щоб ця сім'я побільшала», - заявила Серена.

In Vogue’s September issue, @serenawilliams prepares to say farewell to tennis on her own terms and in her own words. “It’s the hardest thing that I could ever imagine,” she says. “I don’t want it to be over, but at the same time I’m ready for what’s next” https://t.co/6Zr0UXVTH1 pic.twitter.com/YtGtcc18a9