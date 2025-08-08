Терлюга здобула першу для України нагороду Всесвітніх ігор 2025 року
Анжеліка Терлюга вийшла до фіналу вагової категорії до 55 кг
Титулована українська каратистка Анжеліка Терлюга здобула першу для України нагороду Всесвітніх ігор 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Base of Ukrainian sports.
Терлюга, для якої це був перший старт після народження дитини, у півфіналі вагової категорії до 55 кг протистояла китаянці Ючун Вей.
Спочатку був зафіксований рахунок 1:9 на користь китаянки. Після закінчення півфіналу на результат поєдинку за участі української каратистки було подано протест. У підсумку – кінцевий рахунок став 4:3 на користь Терлюги.
Отже, Анжеліка Терлюга вийшла до фіналу вагової категорії до 55 кг, де її суперницею стала німкеня Міа Бітш.
Фінал заплановано на 14:30.
Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.
Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.
Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.
Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).
Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.
У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.
Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.