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    Тете увійшов у топ-3 найдорожчих трансферів «Шахтаря»

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    Тете - Тете увійшов у топ-3 найдорожчих трансферів «Шахтаря»
    Тете
    «Шахтар»

    Чи виправдає 19-бразилець свою трансферну вартість?

    Донецький клуб «Шахтар» підписав угоду з бразильцем Тете терміном на 5 років. Про це стало відомо на офіційному сайті клубу.

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    За інформацією бразильських ЗМІ, півзахисник буде отримувати в «Шахтарі» одну з найвищих заробітних плат серед українських клубів, близько 1,4 млн євро в рік.

    Така покупка «Гірників» стала для них однією з найдорожчих.

    Гендиректор донеччан Сергій Палкін повідомив, що за 19-річного футболіста віддали 15 млн євро. Плюс відсоток від його можливого перепродажу дістанеться колишньому клубу гравця, «Греміо».

    Усього до десятки найдорожчих трансферів клубу входять:

    10. Ілсіньо. Липень 2007. «Сан-Паулу» → «Шахтар». 10 млн євро

    9. Фернандо. Липень 2013. «Греміо» → «Шахтар». 11 млн євро

    8. Франселіно Матузалем. Липень 2004. «Брешіа» → «Шахтар». 14 млн євро

    7. Вілліан. Серпень 2007. «Корінтіанс» → «Шахтар». 14 млн євро

    6. Нері Кастільо. Липень 2007. «Олімпіакос» → «Шахтар». 15 млн євро

    5. Фред. Липень 2013. «Інтернасьонал» → «Шахтар». 15 млн євро

    4. Дмитро Чигринський. Липень 2010. «Барселона» → «Шахтар». 15 млн євро

    3. Тете. Лютий 2019. «Греміо» → «Шахтар». 15 млн євро

    2. Тайсон. Січень 2013. «Металіст» → «Шахтар». 15,24 млн євро

    1. Бернард. Серпень 2013. «Атлетіко Мінейро» → «Шахтар». 25 млн євро

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