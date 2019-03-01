Тете увійшов у топ-3 найдорожчих трансферів «Шахтаря»



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Тете «Шахтар»

Чи виправдає 19-бразилець свою трансферну вартість?

Донецький клуб «Шахтар» підписав угоду з бразильцем Тете терміном на 5 років. Про це стало відомо на офіційному сайті клубу.

За інформацією бразильських ЗМІ, півзахисник буде отримувати в «Шахтарі» одну з найвищих заробітних плат серед українських клубів, близько 1,4 млн євро в рік.

Така покупка «Гірників» стала для них однією з найдорожчих.

Гендиректор донеччан Сергій Палкін повідомив, що за 19-річного футболіста віддали 15 млн євро. Плюс відсоток від його можливого перепродажу дістанеться колишньому клубу гравця, «Греміо».

Усього до десятки найдорожчих трансферів клубу входять:

10. Ілсіньо. Липень 2007. «Сан-Паулу» → «Шахтар». 10 млн євро

9. Фернандо. Липень 2013. «Греміо» → «Шахтар». 11 млн євро

8. Франселіно Матузалем. Липень 2004. «Брешіа» → «Шахтар». 14 млн євро

7. Вілліан. Серпень 2007. «Корінтіанс» → «Шахтар». 14 млн євро

6. Нері Кастільо. Липень 2007. «Олімпіакос» → «Шахтар». 15 млн євро

5. Фред. Липень 2013. «Інтернасьонал» → «Шахтар». 15 млн євро

4. Дмитро Чигринський. Липень 2010. «Барселона» → «Шахтар». 15 млн євро

3. Тете. Лютий 2019. «Греміо» → «Шахтар». 15 млн євро

2. Тайсон. Січень 2013. «Металіст» → «Шахтар». 15,24 млн євро

1. Бернард. Серпень 2013. «Атлетіко Мінейро» → «Шахтар». 25 млн євро