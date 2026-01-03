Головна Спорт Новини
Російські фристайлісти, які лайкали дописи з Путіним, були визнані нейтральними атлетами

Артем Худолєєв
glavcom.ua

Новицький вподобав пост зі світлиною російського диктатора Путіна

Новицький та Глазкова отримали можливість кваліфікуватися на Олімпіаду-2026

Міжнародна федерація лижних видів спорту (FIS) визнала нейтральними атлетами російських фристайлістів Нікіту Новицького та Олександру Глазкову, які в Instagram вподобали дописи з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на FIS.

Глазкова в Instagram лайкнула допис з привітанням Путіна з днем народження.

Новицький вподобав пост зі світлиною російського диктатора.

Варто зазначити, що підтримка російської агресії у соціальних мережах є порушенням рекомендацій МОК щодо нейтральних атлетів. Однак FIS проводить проросійську політику та продовжує допускати до змагань прихильників російської війни.

Отже, Новицький та Глазкова отримали можливість кваліфікуватися на Олімпіаду-2026.

Олімпійські ігри пройдуть 6-22 лютого 2026 року в Італії.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Теги: соцмережі путін Олімпіада пропаганда спорт












