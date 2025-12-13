Неочікуваний поворот: Італія матиме одразу чотирьох прапороносців на Олімпіаді-2026

Італія могла втратити Фонтану, в якої був скандал з національною федерацією та могла з'явитися можливість представляти США

Вибір пов'язаний з проведенням не однієї, а двох церемоній

Президія Національного олімпійського комітету Італії вчора прийняла історичне рішення, обравши чотирьох видатних спортсменів прапороносцями на XXV Зимових Олімпійських Іграх-2026 у Мілані-Кортіні Д'Ампеццо. Про це повідомляє «Главком».

Оскільки змагання відбудуться на двох основних локаціях, було призначено дві пари, які нестимуть італійський триколор під час церемонії відкриття 6 лютого 2026 року.

На міланській церемонії отримали таке почесне звання:

Аріанна Фонтана – найтитулованіша італійська спортсменка на Зимових Іграх, яка здобула 11 олімпійських медалей у шорт-треку, а також може отримати місце у змаганнях з ковзанярського спорту завдяки квоті країни-господарки. Це її друге призначення прапороносицею.

Федеріко Пеллегріно – дворазовий срібний призер Олімпіад у спринті в лижних перегонах та семиразовий призер чемпіонатів світу.

А ось у Кортіні д'Ампеццо прапороносцями стануть:

Федеріка Бріньйоне – одна з найсильніших гірськолижниць світу, триразова призерка Олімпійських Ігор та дворазова переможниця загального заліку Кубка світу.

Амос Мозанер - є автором історичного для Італії золота Олімпійських Ігор в керлінгу в змішаній команді з Стефанією Константіні

Генеральний секретар CONI Карло Морнаті наголосив, що вибір Фонтани несе символічне значення: «Фонтана, мотивована знову змагатися, є найбільш титулованою, прикладом, і вона замикає коло в Італії від Турина-2006 до Мілана-Кортіна-2026. Здалося правильним визнати її зусилля та те, що вона дала країні».

Щодо реакції атлетів, то Федеріка Бріньйоне емоційно відреагувала на новину, особливо на тлі свого відновлення після важкої травми, отриманої у квітні. Вона зізналася: «Це мрія, що збулася. Від дня травми це була мотивація боротися і підвестися. Дякую всім, хто завжди був поруч, і ще більше в ці місяці». Федеріко Пеллегріно ж лаконічно, але щиро подякував: «Дякую, Президенте».

Нагадаємо, що репер Snoop Dogg працюватиме оглядачем NBC під час Олімпіади-2026. «Олімпіада – це найбільша сцена у світі, і я за спорт, за об'єднання людей і за веселощі. Я візьму з собою пуховики, зимові штани, гірськолижну маску, ковзани (і обов'язково буду в зимовому вигляді)», – заявив репер.