Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Чи варто українцям брати участь у турнірах з прапорами Росії? Думка вболівальників

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Чи варто українцям брати участь у турнірах з прапорами Росії? Думка вболівальників
Вболівальникам запитали: «Чи варто українським спортсменам брати участь у змаганнях, де присутні росіяни і білоруси з власною символікою?»

Кілька міжнародних федерацій вже повернули росіян і білорусів до участі у змаганнях з національною символікою.

Українські спортивні вболівальники висловили свої думки щодо участі українських спортсменів у змаганнях, де присутні росіяни і білоруси з власною символікою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Base of Ukrainian Sports.

Спортивним вболівальникам задали питання: «Чи варто українським спортсменам брати участь у змаганнях, де присутні росіяни і білоруси з власною символікою?».

59% (203 голоси) прихильників спорту, які взяли участь у опитуванні Base of Ukrainian Sports, підтримують участь українців у таких змаганнях.

22% (75 голоси) обрали варіант відповіді «Важко відповісти».

Найменш популярною стала відповідь «Ні» – 19% (67 голосів).

Як повідомлялося, Міністр молоді і спорту України Матвій Бідний у ексклюзивному коментарі «Главкому» розповів про участь українських атлетів у міжнародних змаганнях, де будуть присутні представники Росії та Білорусі з власною національною символікою.

«Ми не припиняємо боротьбу щодо недопуску росіян і білорусів на міжнародні змагання, ми її продовжуємо. Водночас, ми розуміємо, що нам треба зберегти для себе можливість бути присутніми на найважливіших спортивних міжнародних майданчиках, де росіяни вже проводять свою роботу. Вони домоглися того, що їх все ж таки під якимось виглядом допускають до певних змагань. Щоб в них не були сильно розв'язані руки, ми маємо бути теж там присутні, ми мусимо мати можливість їх перемагати. Ми не маємо дозволяти їм відкрито вести свою пропаганду. Наша позиція також там має бути присутня», – розповів Бідний.

Він також повідомив про внесення змін до наказу Міністерства молоді та спорту України від липня 2023 року, згідно з яким українським атлетам було заборонено змагатися на міжнародній арені з росіянами та білорусами, якщо ті виступають з власною національною символікою.

Варто наголосити, що вже кілька міжнародних федерацій повернули росіян і білорусів до участі у змаганнях з національною символікою.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Читайте також:

Теги: спорт Олімпіада олімпійські ігри

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Журова обурилася відстороненням Мельникової
Депутатка Думи звинуватила Україну у відстороненні російської гімнастки від фіналу Бундесліги
26 листопада, 12:51
У день отримання покарання колумбієць підписав контракт з іспанською професійною командою
Дворазовий чемпіон світу отримав вирок за водіння у нетверезому стані
26 листопада, 21:56
Вероніка цього року вигравала медалі і на дорослих турнірах, і на молодіжних та юніорських
19-річна Матюніна приносить Україні єдину медаль юніорського чемпіонату світу
28 листопада, 20:03
Тихонов вважає, що спорт має бути поза політикою
«Шкода, що його діда не знищили на війні». Олімпійський чемпіон з РФ зробив істеричну заяву
6 грудня, 12:02
Експерти розвінчують низку «здорових» звичок
Поширені звички для здоров'я, які варто припинити: експерти пояснили шкідливість
11 грудня, 08:00
Олексій Борута у минулому році став чемпіоном світу з пляжної боротьби
В українського чемпіона світу народився син
12 грудня, 20:21
Navi продовжують боротьбу в Будапешті
Navi вийшли у півфінал Мейджора у Будапешті
13 грудня, 10:46
Величко принесла Україні першу медаль нового «великого» фехтувального сезону 2025/2026
Величко стала призеркою юніорського Кубка світу з фехтування
13 грудня, 17:01
У Мерайї зв'язок зі спортом тягнеться ще з 1990-х, коли вона зустрічалася з баскетболістом Дереком Джетером
Не Різдвом єдиним: відома американська співачка виступить на відкритті Олімпіади
15 грудня, 15:06

Новини

Чи варто українцям брати участь у турнірах з прапорами Росії? Думка вболівальників
Чи варто українцям брати участь у турнірах з прапорами Росії? Думка вболівальників
Як українським атлетам перемагати росіян? Бідний анонсував створення спеціальної комісії
Як українським атлетам перемагати росіян? Бідний анонсував створення спеціальної комісії
«Будемо перемагати». Міністр Бідний дав роз'яснення щодо участі українців на турнірах з прапорами Росії
«Будемо перемагати». Міністр Бідний дав роз'яснення щодо участі українців на турнірах з прапорами Росії
Коваль допомогла своєму клубу здобути розгромну перемогу у грі NCAA
Коваль допомогла своєму клубу здобути розгромну перемогу у грі NCAA
УАФ звернулася до УЄФА щодо умов участі Білорусі у Євро-2026 із футзалу
УАФ звернулася до УЄФА щодо умов участі Білорусі у Євро-2026 із футзалу
Ковляр набрав 12 очок у грі Єврокубку
Ковляр набрав 12 очок у грі Єврокубку

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua