Чотири нагороди здобула юнацька збірна України зі спортивної аеробіки на чемпіонаті світу

Чотири нагороди здобула юнацька збірна України зі спортивної аеробіки на чемпіонаті світу
Збірна України посіла друге місце у командному заліку серед юнаків U15 і п'яте – серед юніорів

Змагання відбулися у місті Гянджа (Азербайджан)

Чотири медалі – такий здобуток юнацької збірної України зі спортивної аеробіки на чемпіонаті світу серед юніорів та юнаків у місті Гянджа (Азербайджан). Про це повідомляє «Главком».

Нагороди здобули:

  • «Золото»: Поліна Межевич, Ганна Базунова, Діана Коршун, Марія Федосенко, Анастасія Чигирик (групи).
  • «Срібло»: Тіунова Ріммель, Машай Ксенія, Кравцова Дар’я, Межевич Поліна, Коршун Діана, Федосенко Марія, Герасимова Аріна, Чигирик Анастасія (аероденс).
  • «Бронза»: Ганна Базунова (індивідуальні вправи, жінки); РіммельТіунова, Ксенія Машай, Дар’я Кравцова («трійки»).

Збірна України посіла друге місце у командному заліку серед юнаків U15 і п'яте – серед юніорів.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

