Намет, який транслював російську та антиукраїнську пропаганду, ліквідували через газові балони, що були всередині

Намет, який транслював російську та антиукраїнську пропаганду стояв у столиці Польщі з 17 вересня 2024 року

У Варшаві прибрали намет із гаслами російської пропаганди, який стояв навпроти посольства США понад рік. Лідера націоналістичного руху «Суверенітет польського народу» Анджея Закшевського, який створив цей намет, відправили на лікування до психіатричної лікарні. Про це пише «Главком» із посиланням на Gazeta Wyborcza.

Повідомляється, що намет, який транслював російську та антиукраїнську пропаганду стояв у столиці Польщі з 17 вересня 2024 року. Через право на збори намет активіста Анджей Закшевського не могли прибрати. Речниця мерії Варшави Моніка Бют пояснила, що такі дії порушували б Конституцію Польщі.

Однак його все ж таки ліквідували через газові балони, що були всередині. За словами прессекретаря Управління міських доріг Якуба Дибальського, намет через балони мав загрозу життю місцевих мешканців. «В останні місяці, коли намет вже формально не був зібранням, а фактично незаконним захопленням дорожньої смуги, ми розпочали адміністративні процедури для притягнення власників до відповідальності», – додав прессекретар.

Відомо, що 20 листопада 2025 року поліція, муніципальна та пожежна служба розібрали намет. У виданні зазначається, що Анджей Закшевський чинив опір під час роботи служб. Тоді на місце подій прибули медики і його направили до Психіатричної клініки Варшавського університету медицини.

Намет у Варшаві з роспропагандою простояв понад рік фото: Facebook / Roland Dubowski

Відомо, що завдяки намету активісти поширювали не лише російську та протиукраїнську пропаганду, але й антисемітські гасла. Вони роздавали мешканцям міста листівки, де Путіна зображували, як жертву війни в Україні. А у війні звинувачували європейські інституції та політиків, наприклад колишнього президента Польщі Анджей Дуда, колишнього президента України Віктора Ющенка, публіцистку та письменницю Енн Апплбаум, попереднього очільника польського міністерства юстиції Адама Боднара та головного редактора Gazeta Wyborcza Адама Міхніка.

На самому наметі були написані такі гасла: «Безпринципні, досить налаштовувати нас проти росіян!», «Антиполонізм США–Ізраїлю», «Чи має Польща стати другою Палестиною?».

Крім того, Анджей Закшевський, який це все організував, відомий своєю прихильністю Олександра Лукашенка. А рух активіста «Суверенітет польського народу» поширює та підтримує ідею виходу Польщі з НАТО та співпрацю з Росією.

Нагадаємо, що президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що розраховує на приїзд президента Володимира Зеленського до Варшави. Під час пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом у Празі Навроцького запитали про можливий спільний візит лідерів до України

Раніше «Главком» розповідав про те, у Польщі заарештовано третього українця у справі про диверсії на залізниці. Прокуратура у Польщі висунула обвинувачення громадянину України Володимиру Б. у пособництві вчинення диверсії на залізничній інфраструктурі 15-16 листопада в інтересах російської розвідки. Зазначається, що за версією слідства чоловік сприяв злочинцям у вчиненні диверсії, зокрема вивчаючи місцевість та готуючи подальші диверсійні дії.